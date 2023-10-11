Им придется очень несладко.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые могут столкнуться с серьезными проблемами и даже предательством уже в середине октябре. Проверьте, попали ли вы в этот список.

Рак

Если вы не будете дипломатичными и доброжелательными в отношениях с людьми, то рискуете нарваться на конфликт. Вам это совсем не на руку, потому что в одиночку вам сложно будет справляться с жизненными препятствиями. У вас слишком тонкая душевная организация, чтобы напором добиваться своего. Поэтому подумайте о том, чтобы все-таки быть мягче и добрее по отношению к людям.

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Водолей

У Водолеев могут возникнуть проблемы с деловыми партнерами. Есть риск, что в ближайшее время они вас жестко подставят. Не подписывайте никаких документов без присутствия юриста. Также подумайте о том, как вы можете вывести их на чистую воду. Будьте очень осторожными, чтобы не остаться в дураках.

Скорпион

Скорпионам стоит быть очень острожными в общении с людьми. Порой вы бываете грубыми и невыносимыми. Есть риск, что люди захотят вам отплатить той же монетой. То есть они сделают все возможное, чтобы вы почувствовали себя в их шкуре. Конечно, вам это не понравится. Поэтому астрологи советуют вам изменить свое мировозрение и стиль общения.

Напомним, три знака Зодиака ждет новый этап в жизни уже на днях.

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