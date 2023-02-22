Они всегда держат язык за зубами.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым можно доверить любые секреты - они никогда ничего не расскажут, так как умеют держать язык за зубами.

Телец

Тельцы хороши в том плане, что им можно излить душу. Вряд ли они дадут вам какой-то совет, поскольку сами не могут разобраться в себе и своей жизни, но они с радостью выслушают вас и поддержат. Этот знак Зодиака никогда не предаст, не обманет и не выдаст ваши тайны. У них есть одно большое преимущество - они умеют дружить и в них нет гена подлости.

Дева

Эти люди и выслушают вас, и помогут добрым советом. С ними можно поделиться всем, что творится у вас на душе. А все потому, что они хорошие собеседники, друзья и партнеры по жизни. Они очень добрые, но и того же требуют взамен. Чаше всего Девы окружают себя доброжелательными и искренними людьми, с которыми могут разделить все на свете.

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Лев

Львы умеют ставить себя на место других людей, поэтому и относятся к ним так, как хотели бы, чтобы относились к ним. Поэтому они никогда не сделают больно другому человеку. Вы можете доверить Льву все свои секреты и будьте уверены, что он будет держать язык за зубами. Более того, у Львов плохая память, поэтому не исключено, что через два дня он забудет обо всем, что вы ему рассказали.

Напомним, только два знака Зодиака вскоре получат сюрприз от Вселенной.

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