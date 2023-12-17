Они улучшат свое финансовое положение.

Астролог Влад Росс назвал три знака Зодиака, которые в 2024 году могут выйти на новый профессиональный уровень. Их ждет успех в карьере, если они смогут преодолеть свою лень.

Лев

Позитивный транзит Венеры в конце января и начале февраля подарит Львам хорошие эмоции в отношении любви, счастья, семьи. Они могут вступить в брак, заключить удачный договор. То есть в плане долгосрочной перспективы этот год будет благоприятным для них. В апреле Львы могут отправиться на отдых. До июня у них хороший период в плане продвижения по карьерной лестницы. С августа Львы могут налаживать отношения с людьми, участвовать в коллективных мероприятиях, проектах. Новые идеи могут быть благотворными. Также удачным будет переход на новое место работы. Можете инвестировать в недвижимость.

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Рак

Для Раков наступающий год будет временем ответственного выбора. Начало года и вплоть до мая - период укрепления социальных связей, новых знакомств, улучшение отношений с единомышленниками, которые могут помогать реализовывать какие-то задумки. Также июль будет хорошим для вас. Вы можете повысить свой заработок. Осень благоприятна для саморазвития. Раки будут полны сил и энергии, но главное - не игнорировать свои эмоциональные потребности. В декабре нужно быть осторожными в финансовых делах, нельзя принимать необдуманные решения, потому что можно просто пропасть.

Овен

Для Овнов этот год станет успешным в финансовом плане. Весной откроются новые перспективы. Может быть прилив энергии. Но в период с мая по июнь их может покинуть удача. С другой стороны июль и август может принести им развитие, личностный рост, поездки на острова. В первой половине года нужно быть особенно внимательными к самочувствию. Перегрузки могут привести к болезням, разного рода травм. В конце года Овны почувствуют дружескую атмосферу, протекцию по работе, налаживание отношений с новым начальством. Если хотите перейти на новую работу, то это тоже пройдет удачно.

Напомним, ранее астролог назвал главных лузеров 2024 года.

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