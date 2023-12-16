У них будет трудный год.

Астролог Влад Росс рассказал, какие знаки Зодиака столкнутся с чередой проблем и препятствий на своем пути. По его словам, в зоне риска четыре знака. Им придется сложнее всех.

Рыбы

В их жизни будут происходить сложные ситуации, особенно нужно укреплять здоровье. Также это будет период, связанный с профессиональными сложностями. Рыбам нужно проявлять себя, совершенствовать собственные навыки. Благоприятными будут занятия спортом, похудение, укрепление иммунитета. А вот июль и август 2024-го могут стать идеальными для романтических свиданий и выгодного брака. Осенью в финансовой сфере им понадобиться новая стратегия, важно, чтобы они не боялись принимать решения. С октября их доходы могут стремительно расти. Главное - не брать кредитов, потому что они могут их не отдать.

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Скорпион

С одной стороны у Скорпионов значительно возрастает мотивация, чтобы приступить к новым проектам, но стоит помнить, что враги не дремлют и могут активизироваться, особенно тайные недоброжелатели. С мая по октябрь нужно быть на чеку, потому что есть риски, связанные с финансовыми операциями и с военными действиями. Также Скорпионы могут почуствовать резкое ухудшение здоровья, поэтому я рекомендовал бы им более серьезно к этому отнестись и пройти чек-ап.

Дева

У них будет трудный год. Им придется очень много работать, но при этом они не будут иметь хороших продвижений. Но с другой стороны им может повезти в инвестициях, установления связей с иностранными компаниями, переездах. Но все это до мая, потом все значительно ухудшится. Совет Девам: с июля по сентябрь нужно почаще проявлять индивидуальность и уверенность в себе, иначе может сорвать крышу, рискуете потерять должность. Осень, хоть будет и сложной, но нужно понимать, что слишком больших потерь не будет. Важно в ноябре и декабре "не просесть" свое состояние, иначе можно совершить большую финансовую ошибку.

Стрелец

Не сильно хороший знак для Дракона и Стрелец. Начало года у них будет сложное, болезненное, до июня могут возникать сложные ситуации. Вторая половина года может пройти под знаком потенциала, встреч, долгожданной любви, брачного партнерства. У Стрельцов даже есть шанс встретить своего человека. В ноябре возможны выгодные сделки и крупные покупки, которые могут порадовать на длительное время. Например, покупка недвижимости или автомобиля.

Напомним, какие знаки Зодиака судьба щедро вознаградит в 2024 году.

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