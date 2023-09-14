Овнам не стоит ждать помощи.

Мольфар Макс Гордеев составил прогноз на 15 сентября 2023 года для каждого знака Зодиака. Тельцы получат редкий шанс, а Девам предстоит начать тяжелый разговор, им стоит высказать свои претензии. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте ниже.

Овен

В пятницу рассчитывать на чью-то помощь не стоит. Сегодня каждый за себя, и подарков от судьбы ждать не приходится. Но если вы будете достаточно настойчивыми и решительными, у вас все получится.

Телец

В конце недели ваша способность углубляться в суть вещей усилится - вы сможете докопаться даже до тщательно скрываемых секретов и тайн, увидеть мельчайшие нюансы. Используйте этот шанс и разберитесь со сложными, запутанными вопросами, которые давно вас интересуют.

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Близнецы

Халтурить на рабочем месте и пытаться уклониться от выполнения своих прямых обязанностей сегодня не стоит - вы под пристальным вниманием начальства. Возможно, причиной этого стал донос, кто-то настроил босса против вас, а может, руководитель сегодня просто не в настроении. Как бы то ни было, постарайтесь не давать повода придраться к вам.

Рак

Последний рабочий день на этой неделе, но мысленно вы уже на выходных. Все буквально падает с рук и желание делать что-то напрочь отсутствует. Побороть лень и заставить себя активно действовать не получится, но постарайтесь выполнить хотя бы срочные задачи.

Лев

В пятницу у вас появится шанс достичь взаимопонимания с теми, с кем раньше не получалось договориться. Вторая сторона, как и вы, сегодня склонна проявить гибкость и пойти на компромисс.

Дева

Не копите недовольство в себе, пришло время высказать свои претензии прямо, без намеков. Только воздержитесь от оскорблений и резких высказываний - человек, который принес вам неудобства, возможно, даже не подозревает об этом.

Весы

Не ждите, что ситуация разрешится сама собой - засучите рукава и "разрулите" ее сами! Если понадеетесь на случай, последствия бездействия не заставят себя ждать. Вечер проведите в покое, и, желательно, в одиночестве.

Скорпион

Если на пути к цели вы уперлись в стену, все усилия кажутся бессмысленными и опускаются руки, переключите внимание на что-то другое. Передышка позволит вам взглянуть на ситуацию под другим углом, и вы обязательно найдете способ обойти препятствие.

Стрелец

В пятницу вам лучше отказаться от дел, с которыми можно разобраться и позже. Решайте только срочные, неотложные задачи, не допускайте переутомления, иначе к вечеру вы почувствуете себя совершенно обессиленными.

Козерог

Сегодня вас "догонит" бумеранг. Кто-то поступит с вами не слишком красиво, подведет, нарушит договоренности, раскроет ваш секрет, не очень удачно пошутит с вами на глазах у других. Каким бы сильным ни было ваше негодование, не стройте планы мести. Вспомните, что не так давно вы сами оказались не на высоте и поступили с кем-то так же.

Водолей

Планируйте на сегодня только те дела, с которыми точно справитесь без посторонней помощи. Даже если их окажется очень много, рассчитывайте только на себя. Понадеявшись на чье-то содействие, вы только зря потратите драгоценное время. В конце дня расслабьтесь - сходите на массаж, в бассейн, прогуляйтесь в парке. Отличным вариантом станет и посещение вечеринки.

Рыбы

В этот день вам представится шанс приблизиться к своей мечте, не теряйте его, хватайте птицу счастья за хвост! А также сегодня высока вероятность появления людей из прошлого - старых приятелей, бывших партнеров. С первыми поступайте, как вам хочется, а вторых лучше сразу отправить туда, откуда пришли. Имеет ли смысл дважды войти в одну и ту же реку?

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