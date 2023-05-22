Карты Таро сулят Скорпионам спокойный день, вам не стоит бояться того, что кто-то омрачит ваше настроение.

Во вторник, 23 мая, Тельцы смогут добиться успеха, их ждет победа. А вот Козерогам придется несладко, они рискуют потерять все свои деньги. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака на этот день - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овны получат шанс искупить свои "грехи". Вы понимаете, что могли сильно обидеть близкого человека, но не решаетесь извиниться. Пришло время набраться смелости, это поможет вам идти вперед с чистой совестью.

Телец

В этот день Тельцы будут на вершине, карты Таро сулят им победу. Вы сможете доказать свою правоту и решить все проблемы. Не бойтесь трудностей, неудачи будут обходить вас стороной.

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Близнецы

23 мая Близнецы получат важный сигнал, вселенная попытается предупредить о чем-то очень серьезном. Не игнорируйте знаки, они помогут вам принять правильное решение. Близится серьезный период, который многое изменит в вашей жизни.

Рак

Ракам повезет, они легко справятся с трудностями, которыми кто-то пытается вас одолеть. Осмотритесь, рядом затаился враг, который вам завидует. У вас есть все возможности, чтобы поставить его на место.

Лев

Карты Таро советуют Львам ценить каждый момент. Вы будто бы торопитесь жить, из-за чего упускаете много важного. Научитесь отдыхать, уделять время близким, не стоит "зарываться" на работе.

Дева

Девы смогут разбогатеть. 23 мая вы получите очень выгодное предложение, которое по началу может поставить вас перед непростым выбором. Думайте, в первую очередь, о себе, ставьте свои интересы выше других.

Весы

Весов ждет разочарование, во вторник вы можете услышать очень неприятную правду. Возможно, от вас отвернется лучший друг. Также есть вероятность скандалов с родственниками.

Скорпион

Карты Таро сулят Скорпионам спокойный день, вам не стоит бояться того, что кто-то омрачит ваше настроение. Не думайте о делах, постарайтесь насладиться спокойствием. Представителям этого знака Зодиака можно расслабиться.

Стрелец

23 мая Стрельцов удивит их вторая половинка. Возможно, вас ждет неожиданный подарок. И даже если сюрприз вам не понравится, не обижайте любимого человека и примите его с благодарностью.

Козерог

Козерогам стоит проявить осторожность, они могут потерять свои деньги. Не верьте незнакомцам и не слушайте тех, кто будет пытаться вам что-то продать. Откажитесь от походов по магазинам и внимательно следите за своим кошельком.

Водолей

Карты Таро советуют Водолеям заняться своим здоровьем. Запишитесь на осмотр, задумайтесь об отказе от вредных привычек. Вам стоит внимательнее относиться к своему телу, заботьтесь о нем.

Рыбы

Рыбам не нужно думать о чужих проблемах, занимайтесь только своими делами. Не стоит переживать о людях, которые не думают о последствиях своих поступков. Займите позицию молчаливого наблюдателя.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что только два знака Зодиака исполнят самые заветные мечты.

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