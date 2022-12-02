Узнайте, что в этот день ждет именно ваш знак Зодиака.

Эксперты в сфере астропсихологии рассказали, что ждет 3 декабря все знаки Зодиака. Для этого они сделали расклад на картах Таро, чтобы дать наставления.

Овен

Вам выпала карта, свидетельствующая о том, что в этот день вам будет везти на каждом шагу. Именно на вашей улице будет праздник, который запомнится вам на долгие годы.

Телец

При раскладе вам выпала карта смерти. Однако не стоит бояться такого жуткого названия. Эта карта наоборот сулит только хорошее. Конечно, у вас могут возникнуть некие проблемы, но они сделают вас только сильнее.

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Близнецы

Астропсихологи говорят, что вам стоит обратить внимание на свое ментальное здоровье. Возможно последнее время вы чувствовали, что силы и энергия вас покинули. Пришло время для эмоционального восстановления.

Рак

3 декабря сулит вам положительные эмоции и впечатления от общения с новым в вашей жизни человеком. Именно он может стать вашим другом и настоятелем. Не исключено, что он поможет вам добиться новых высот.

Лев

Львам этот день принесет финансовую стабильность. Чтобы удержаться на плаву, вам стоит научиться правильно распоряжаться своими деньгами. Не берите их в долг и не давайте.

Дева

Вам выпала карта, обозначающая "подрыв". Это могут быть как эмоциональные качели, так и "подрыв" здоровья. Если вас что-то беспокоит, незамедлительно обратитесь к врачу.

Весы

Весам повезет на любовном поприще. Астрологи отмечают, что в этот день возрастет ваша сексуальная энергия, поэтому вечер вам стоит провести со своей второй половинкой. А одинокие Весы окажутся в центре внимания у противоположного пола.

Скорпион

Скорпионам этот день принесет печаль и грусть. Вы можете осознать, что все ваши надежды не оправдались, что вызовет у вас депрессию. Не стоит огорчаться раньше времени, лучше подумайте, как исправить ситуацию.

Стрелец

Огненным Стрельцам посчастливится осуществить свои планы. Вселенная будет на вашей стороне, поэтому смело беритесь даже за самые сложные задачи.

Козерог

Представителям этого зодиакального созвездия стоит притормозить. Астрологи советуют вам больше отдыхать и думать о себе. Помните, работа - не волк, в лес не убежит.

Водолей

Вам стоит наладить контакт с людьми, с которыми последнее время вы не находили общий язык. Для этого вам нужно "придушить" свой эгоизм и сделать шаг навстречу.

Рыбы

Рыбки могут просто плыть по течению. Звезды сулят вам умиротворение и полное спокойствие, если вы не будете совершать эксцентричных поступков.

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