По словам эксперта, война может закончиться весной.

Экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская рассказала, когда в Украине закончится война и когда жители нашей страны услышат заветную фразу "Мы победили!"

Ведущий Слава Демин в рамках программы "Слава+" уточнил, что многие астроэксперты и тарологи говорят о том, что переломный момент в войне наступит весной 2023 года. Более того, и сама Хомутовская ранее предсказывала, что весной активные боевые действия могут уже закончится.

"Ждем начало весны. Там все будет. Карты показывают третий и четвертый месяц 2023 года - март и апрель. Так что, двигаемся туда", - добавила Хомутовская.

Напомним, ранее экстрасенс и таролог Макс Гордеев в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказал, что в марте 2023 года Украину ждут существенные позитивные изменения. Он предполагает, что война может закончиться именно в это время, однако отмечает, что это предсказание может означать и другие позитивные изменения для нашего народа.

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