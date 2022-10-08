Макс Гордеев уже не первый, кто говорит о том, что март следующего года станет судьбоносным для украинцев.

Экстрасенс и таролог Макс Гордеев в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказал, что в марте 2023 года Украину ждут существенные позитивные изменения. Он предполагает, что война может закончиться именно в это время, однако отмечает, что это предсказание может означать и другие позитивные изменения для нашего народа.

"Сейчас ситуация с войной для Украины очень позитивная, поэтому в некоторых аспектах уже намекают на март следующего года. Я не могу 100% сказать, что закончится война именно в это время, но я могу на 100% сказать, что много положительных аспектов приходится именно на этот месяц", - рассказал Гордеев.

Отметим, ранее астролог Влад Росс говорил, что в марте 2023 года Владимира Путина могут лишить власти.

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Также таролог Людмила Хомутовская делала ставки на то, что война закончится именно в марте 2023 года.

Напомним, экстрасенс Гордеев предсказал массовые атаки на крупные города Украины в ответ на Крымский мост. Он предупредил, что под огнем могут быть Запорожье, Днепр, Одесса и Киев.

Инстаграм Макса Гордеева - @maxgord.

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