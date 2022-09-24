Эксперт говорит, что пауза со стороны РФ может быть связана с тем, что у них прослеживается недостаток вооружения.

Таролог Анна Ефремова сделала расклад по войне в Украине на 2023 год. Эксперт говорит, что боевые действия продолжатся, и весной будут переломные события.

"Война продолжится в 2023 году и мы ее очень сильно будем чувствовать. Понятно, что это депрессии, переживания, госпитализация и так далее. Война продолжается. Но тут же выпали еще две карты из колоды, которые говорят о том, что весна 2023 года принесет свой определенный результат", - сказала Ефремова.

Согласно прогнозу на первое полугодие, РФ может взять паузу в войне из-за недостатка вооружения. Однако расслабляться таролог не советует.

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"Силовой метод воздействия, попытки договориться приносят негативные последствия и большие разрушения. Может быть какая-то небольшая пауза перед наступлением вновь. Почему пауза возникает? Потому что нехватка ресурса как такового. Это мы говорим о России в отношении Украины. РФ может взять паузу на какой-то промежуток времени", - объяснила таролог.

"Пауза с обманным подтекстом, потому что у России имперские амбиции. "Я все равно хочу завоевать, я все равно хочу забрать дом, я все равно хочу забрать землю!" Но настрои императора немного пошатнутся", - добавила Анна Ефремова.

Напомним, астролог назвала дату, когда в Украине закончится "горячая" фаза войны.

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