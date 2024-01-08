В 2024 году, не смотря на полномасштабную войну, украинцы продолжат создавать семьи. Многие невесты и женихи очень трепетно выбирают дату свадьбы, веря, что она напрямую влияет на будущие семейные отношения. Мы подскажем, когда лучше выйти замуж в 2024 году по приметам и по церковному календарю.
- Свадьба в високосный год 2024 - приметы
- Когда играть свадьбу в 2024 по церковному календарю
- Какой самый благоприятный месяц для свадьбы в 2024 году
- Когда лучше выходить замуж в 2024 - астрология
- Красивые даты для свадьбы в 2024 году
Свадьба в високосный год 2024 - приметы
Суеверные люди часто задаются вопросом - можно ли отмечать свадьбу в високосный год? Года, в которых 366 дней, в эзотерике считаются несчастливыми и неудачным для любых серьезных решений. Високосный год 2024 также вызывает много опасений у влюбленных пар.
Однако статистика ЗАГСов по всему миру показывает - жениться и выходить замуж в високосный год можно! По статистике такие пары разводятся не реже и не чаще других. Добавление лишнего дня в году никак не повлияет на семейное счастье, если люди действительно любят друг друга.
Когда играть свадьбу в 2024 по церковному календарю
Верующей паре, которая помимо росписи в ЗАГСе планирует венчаться, нужно учитывать православный календарь. К примеру, не стоит устраивать дату в великие церковные праздники:
- 6 января - Святое Богоявление. Крещение Господне;
- 2 февраля - Сретение Господне;
- 25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы;
- 28 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье);
- 5 мая - Пасха (Светлое Христово Воскресение);
- 9 мая - Вознесение Господне;
- 6 августа - Преображение Господне;
- 14 сентября - Воздвижение Креста Господня;
- 21 ноября - Введение в храм Пресвятой Богородицы;
- 25 декабря - Рождество Христово.
В эти праздники полагается посвящать время Богу, а не гуляниям, поэтому священники могут отказать в венчании.
Также отмечать торжество нельзя в дни постов:
- Великий пост: 18 марта - 4 мая;
- Петров пост: 1-11 июля;
- Успенский пост: 1-14 августа;
- Рождественский пост: 15 ноября - 24 декабря.
В периоды постов верующие отказываются от любых развлечений и нескромной пищи, поэтому они совсем не подходят для свадьбы.
Какой самый благоприятный месяц для свадьбы в 2024 году
Очень благоприятным месяцем для свадьбы будет июнь. В июне нет ни постов, ни церковных праздников, а погода способствует празднованию на природе.
Неудачным месяцем для свадьбы будет апрель 2024 года, который полностью выпадает на пост. В астрологии худшими месяцами для заключения брака считаются май, ноябрь и январь.
Когда лучше выходить замуж в 2024 - астрология
С точки зрения астрологии есть несколько способов рассчитать удачные дни для свадьбы.
Среди дней недели для брака являются:
- удачными - понедельник, пятница, суббота, воскресенье;
- неудачными - вторник, среда.
По лунному календарю для свадьбы считаются:
- удачными - 3, 6, 17, 24, 27 лунные сутки;
- неудачными - 9, 12, 15, 19, 20, 23, 29 лунные сутки.
Эзотерики называют такие удачные дни для свадьбы в 2024 году:
- январь - 9, 12-15, 19-21, 23, 24, 30;
- февраль - 11, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 29;
- март - 11, 19, 22, 24, 25;
- апрель - 7-10, 12, 14, 21, 22;
- май - 6, 9, 10, 12, 13, 19-24;
- июнь - 8, 9, 16, 20, 21, 23, 25, 28-30;
- июль - 7, 12, 13-15, 17-19;
- август - 6-11, 14, 16, 18, 19, 23, 27-30;
- сентябрь - 6, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 29;
- октябрь - 6-9, 12-15, 18, 24, 31;
- ноябрь - 6, 8, 10, 11, 14, 15-18, 23, 29;
- декабрь - 6-8, 12, 13, 15, 19, 22, 26.
Неудачными для заключения брака считаются первые 5 дней любого месяца.
Красивые даты для свадьбы в 2024 году
Если вы хотите расписаться в красивую дату, то рекомендуется выбирать месяцы и дни, в которых появляются числа 1, 2, 10, 4, 14, 24. Они красиво смотрятся с числом года - 2024.
Вот примеры некоторых красивые дат для торжества:
- 24.04.2024;
4.02.2024;
24.02.2024;
14.04.2024;
20.04.2024;
4.10.2024;
20.10.2024.
Также очень красивой и особенной датой свадьбы будет 29 февраля - такая дата бывает лишь раз в 4 года.