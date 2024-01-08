Чтобы свадьба была радостной, а брак - крепким, выбирайте счастливые даты.

В 2024 году, не смотря на полномасштабную войну, украинцы продолжат создавать семьи. Многие невесты и женихи очень трепетно выбирают дату свадьбы, веря, что она напрямую влияет на будущие семейные отношения. Мы подскажем, когда лучше выйти замуж в 2024 году по приметам и по церковному календарю.

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Свадьба в високосный год 2024 - приметы

Суеверные люди часто задаются вопросом - можно ли отмечать свадьбу в високосный год? Года, в которых 366 дней, в эзотерике считаются несчастливыми и неудачным для любых серьезных решений. Високосный год 2024 также вызывает много опасений у влюбленных пар.

Однако статистика ЗАГСов по всему миру показывает - жениться и выходить замуж в високосный год можно! По статистике такие пары разводятся не реже и не чаще других. Добавление лишнего дня в году никак не повлияет на семейное счастье, если люди действительно любят друг друга.

Когда играть свадьбу в 2024 по церковному календарю

Верующей паре, которая помимо росписи в ЗАГСе планирует венчаться, нужно учитывать православный календарь. К примеру, не стоит устраивать дату в великие церковные праздники:

6 января - Святое Богоявление. Крещение Господне;

- Святое Богоявление. Крещение Господне; 2 февраля - Сретение Господне;

- Сретение Господне; 25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы;

- Благовещение Пресвятой Богородицы; 28 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье);

- Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье); 5 мая - Пасха (Светлое Христово Воскресение);

- Пасха (Светлое Христово Воскресение); 9 мая - Вознесение Господне;

- Вознесение Господне; 6 августа - Преображение Господне;

- Преображение Господне; 14 сентября - Воздвижение Креста Господня;

- Воздвижение Креста Господня; 21 ноября - Введение в храм Пресвятой Богородицы;

- Введение в храм Пресвятой Богородицы; 25 декабря - Рождество Христово.

В эти праздники полагается посвящать время Богу, а не гуляниям, поэтому священники могут отказать в венчании.

Также отмечать торжество нельзя в дни постов:

Великий пост : 18 марта - 4 мая;

: 18 марта - 4 мая; Петров пост : 1-11 июля;

: 1-11 июля; Успенский пост : 1-14 августа;

: 1-14 августа; Рождественский пост : 15 ноября - 24 декабря.

В периоды постов верующие отказываются от любых развлечений и нескромной пищи, поэтому они совсем не подходят для свадьбы.

Какой самый благоприятный месяц для свадьбы в 2024 году

Очень благоприятным месяцем для свадьбы будет июнь. В июне нет ни постов, ни церковных праздников, а погода способствует празднованию на природе.

Неудачным месяцем для свадьбы будет апрель 2024 года, который полностью выпадает на пост. В астрологии худшими месяцами для заключения брака считаются май, ноябрь и январь.

Когда лучше выходить замуж в 2024 - астрология

С точки зрения астрологии есть несколько способов рассчитать удачные дни для свадьбы.

Среди дней недели для брака являются:

удачными - понедельник, пятница, суббота, воскресенье;

- понедельник, пятница, суббота, воскресенье; неудачными - вторник, среда.

По лунному календарю для свадьбы считаются:

удачными - 3, 6, 17, 24, 27 лунные сутки;

- 3, 6, 17, 24, 27 лунные сутки; неудачными - 9, 12, 15, 19, 20, 23, 29 лунные сутки.

Эзотерики называют такие удачные дни для свадьбы в 2024 году:

январь - 9, 12-15, 19-21, 23, 24, 30;

- 9, 12-15, 19-21, 23, 24, 30; февраль - 11, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 29;

- 11, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 29; март - 11, 19, 22, 24, 25;

- 11, 19, 22, 24, 25; апрель - 7-10, 12, 14, 21, 22;

- 7-10, 12, 14, 21, 22; май - 6, 9, 10, 12, 13, 19-24;

- 6, 9, 10, 12, 13, 19-24; июнь - 8, 9, 16, 20, 21, 23, 25, 28-30;

- 8, 9, 16, 20, 21, 23, 25, 28-30; июль - 7, 12, 13-15, 17-19;

- 7, 12, 13-15, 17-19; август - 6-11, 14, 16, 18, 19, 23, 27-30;

- 6-11, 14, 16, 18, 19, 23, 27-30; сентябрь - 6, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 29;

- 6, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 29; октябрь - 6-9, 12-15, 18, 24, 31;

- 6-9, 12-15, 18, 24, 31; ноябрь - 6, 8, 10, 11, 14, 15-18, 23, 29;

- 6, 8, 10, 11, 14, 15-18, 23, 29; декабрь - 6-8, 12, 13, 15, 19, 22, 26.

Неудачными для заключения брака считаются первые 5 дней любого месяца.

Красивые даты для свадьбы в 2024 году

Если вы хотите расписаться в красивую дату, то рекомендуется выбирать месяцы и дни, в которых появляются числа 1, 2, 10, 4, 14, 24. Они красиво смотрятся с числом года - 2024.

Вот примеры некоторых красивые дат для торжества:

24.04.2024;

4.02.2024;

24.02.2024;

14.04.2024;

20.04.2024;

4.10.2024;

20.10.2024.

Также очень красивой и особенной датой свадьбы будет 29 февраля - такая дата бывает лишь раз в 4 года.

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