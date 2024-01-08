Благоприятные дни для свадьбы 2024 / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

В 2024 году, не смотря на полномасштабную войну, украинцы продолжат создавать семьи. Многие невесты и женихи очень трепетно выбирают дату свадьбы, веря, что она напрямую влияет на будущие семейные отношения. Мы подскажем, когда лучше выйти замуж в 2024 году по приметам и по церковному календарю.

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Свадьба в високосный год 2024 - приметы

Суеверные люди часто задаются вопросом - можно ли отмечать свадьбу в високосный год? Года, в которых 366 дней, в эзотерике считаются несчастливыми и неудачным для любых серьезных решений. Високосный год 2024 также вызывает много опасений у влюбленных пар.

Однако статистика ЗАГСов по всему миру показывает - жениться и выходить замуж в високосный год можно! По статистике такие пары разводятся не реже и не чаще других. Добавление лишнего дня в году никак не повлияет на семейное счастье, если люди действительно любят друг друга.

Когда играть свадьбу в 2024 по церковному календарю

Верующей паре, которая помимо росписи в ЗАГСе планирует венчаться, нужно учитывать православный календарь. К примеру, не стоит устраивать дату в великие церковные праздники:

  • 6 января - Святое Богоявление. Крещение Господне;
  • 2 февраля - Сретение Господне;
  • 25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы;
  • 28 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье);
  • 5 мая - Пасха (Светлое Христово Воскресение);
  • 9 мая - Вознесение Господне;
  • 6 августа - Преображение Господне;
  • 14 сентября - Воздвижение Креста Господня;
  • 21 ноября - Введение в храм Пресвятой Богородицы;
  • 25 декабря - Рождество Христово.

В эти праздники полагается посвящать время Богу, а не гуляниям, поэтому священники могут отказать в венчании.

Также отмечать торжество нельзя в дни постов:

  • Великий пост: 18 марта - 4 мая;
  • Петров пост: 1-11 июля;
  • Успенский пост: 1-14 августа;
  • Рождественский пост: 15 ноября - 24 декабря.

В периоды постов верующие отказываются от любых развлечений и нескромной пищи, поэтому они совсем не подходят для свадьбы.

Какой самый благоприятный месяц для свадьбы в 2024 году

Очень благоприятным месяцем для свадьбы будет июнь. В июне нет ни постов, ни церковных праздников, а погода способствует празднованию на природе.

Неудачным месяцем для свадьбы будет апрель 2024 года, который полностью выпадает на пост. В астрологии худшими месяцами для заключения брака считаются май, ноябрь и январь.

Когда лучше играть свадьбу в 2024 году / фото ua.depositphotos.com

Когда лучше выходить замуж в 2024 - астрология

С точки зрения астрологии есть несколько способов рассчитать удачные дни для свадьбы.

Среди дней недели для брака являются:

  • удачными - понедельник, пятница, суббота, воскресенье;
  • неудачными - вторник, среда.

По лунному календарю для свадьбы считаются:

  • удачными - 3, 6, 17, 24, 27 лунные сутки;
  • неудачными - 9, 12, 15, 19, 20, 23, 29 лунные сутки.

Эзотерики называют такие удачные дни для свадьбы в 2024 году:

  • январь - 9, 12-15, 19-21, 23, 24, 30;
  • февраль - 11, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 29;
  • март - 11, 19, 22, 24, 25;
  • апрель - 7-10, 12, 14, 21, 22;
  • май - 6, 9, 10, 12, 13, 19-24;
  • июнь - 8, 9, 16, 20, 21, 23, 25, 28-30;
  • июль - 7, 12, 13-15, 17-19;
  • август - 6-11, 14, 16, 18, 19, 23, 27-30;
  • сентябрь - 6, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 29;
  • октябрь - 6-9, 12-15, 18, 24, 31;
  • ноябрь - 6, 8, 10, 11, 14, 15-18, 23, 29;
  • декабрь - 6-8, 12, 13, 15, 19, 22, 26.

Неудачными для заключения брака считаются первые 5 дней любого месяца.

Красивые даты для свадьбы в 2024 году

Если вы хотите расписаться в красивую дату, то рекомендуется выбирать месяцы и дни, в которых появляются числа 1, 2, 10, 4, 14, 24. Они красиво смотрятся с числом года - 2024.

Вот примеры некоторых красивые дат для торжества:

  • 24.04.2024;

  • 4.02.2024;

  • 24.02.2024;

  • 14.04.2024;

  • 20.04.2024;

  • 4.10.2024;

  • 20.10.2024.

Также очень красивой и особенной датой свадьбы будет 29 февраля - такая дата бывает лишь раз в 4 года.

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