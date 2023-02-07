Кто-то расплатится за "грехи" здоровьем, а кто-то - деньгами.

К пятнице, 10 февраля, два знака Зодиака рискуют сильно пострадать. Судьба решила их наказать, астрологи предупредили об опасности. Кому стоит готовиться к худшему - читайте ниже.

Близнецы

Астрологи считают, что жизнь Близнецов будто бы разделится на две части. С одной стороны, им можно ждать удачи на работе, однако в личной жизни начнется настоящая катастрофа.

Судьба решила проучить Близнецов, которые не умеют искать компромиссы. Ссоры с друзьями и близкими - не все, что вас ждет. Астрологи предупреждают также о проблемах со здоровьем.

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Стрелец

Стрельцов ждет потеря денег. Судьба решила ударить их именно по кошельку. Астрологи считают, что это будет расплатой за жадность и нежелание помогать тем, кто в этом нуждается.

Если же ваша совесть чиста и вы никого не обидели, то переживать не стоит. Расплата за "грехи" ждет лишь тех, кто слишком высоко задрал нос.

Ранее астрологи рассказали, что жизнь трех знаков Зодиака кардинально изменится уже скоро. Рожденные под этими знаками женщины получат шанс привлечь в жизнь долгожданные перемены.

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