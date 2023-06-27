Им придется буквально выживать.

Астролог Влад Росс рассказал, что в июле проблемы и катастрофы настигнут пятерых знаков Зодиака. Им стоит приготовиться к серьезным испытаниям.

Водолей

Июль не сулит Водолеям ничего хорошего. Во-первых, у них может быть аврал на работе. Во-вторых, им придется выполнять старые обещания, котороые они долго откладывали на потом. В-третьих, представители этого знака Зодиака могут попасть в ДТП. Последняя неделя будет для них более хорошей - они могут узнать приятные новости.

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Рыбы

В их жизни будут происходить судьбоносные события, но все они окажут негативное влияние на Рыб. Их ждут проблемы и на работе, и в личной жизни, и в других сферах. Поэтому им стоит подготовиться заранее к тяжелому периоду, который продлится весь месяц.

Телец

"Их ждут трудные ситуации, которые им придется преодолевать. Стоит быть осторожными в семейных отношениях, так как возможен штурм. Им лучше не провоцировать скандалы. Все может рушиться и в карьере у Тельцов. Снижайте трудовую нагрузку и реализацию важных целей", - сказал Росс в интервью УНИАН.

Весы

В июле Весы будут находиться в постоянном напряжении. У них могут возникать проблемы с деловыми партнерами, из-за чего им придется менять свое окружение. Могут быть и конфликты с начальством. В конце июля им стоит более внимательно следить за здоровьем и не принимать солнечные ванны.

Козерог

По мнению Росса, для Козерога июль будет самым худшим месяцем. Им не стоит браться сразу за несколько дел, потому что их ждет провал. Лучше сконцентрироваться на чем-то одном.

"Новые встречи, знакомства и дела будут проблемными. Им припомнят старые обиды. Неудачными будут и перелеты. Могут быть экстремальные ситуации, катастрофы и удары судьбы. Также им придется возвращать долги. Кроме того, Козероги рискуют впасть в депрессию", - добавил астролог.

Напомним, три знака Зодиака настигнут проблемы с деньгами.

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