Близнецам стоит провести день в одиночестве.

В четверг, 19 января, Стрельцы возьмут бразды правления в свои руки. А вот Овнам придется готовиться к потерям, судьба готовит им испытания. Что карты Таро пророчат другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе от УНИАН.

Овен

Овны получат урон. Вас могут ударить по больному месту. Готовьтесь к потерям, вы можете лишиться не только денег, но и друзей.

Телец

Карты Таро прочат Тельцам существенный рост. Вы можете получить новые навыки, преодолеть комплексы и расставить все в своей жизни по местам.

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Близнецы

19 января Близнецам стоит провести день в одиночестве. Откажитесь от шумных компаний, уделите время себе, не растворяйтесь в окружающих. Вы пытаетесь сбежать от себя, что плохо отражается на настроении.

Рак

Раков ждет возможность найти баланс. Вы сможете понять, что важнее всего в вашей жизни. Не бойтесь отбросить лишнее и достичь гармонии.

Лев

Карты Таро пророчат Львам амбициозный день. Вы привыкли добиваться всего, чего хотите. Теперь же Львы найдут единомышленников, с которыми им будет куда проще идти к цели.

Дева

Девы могут на время забыть о работе. Займитесь делами по дому, начните генеральную уборку или же переберите свой гардероб. Это поможет вам очистить пространство и упорядочить мысли.

Весы

Непростой день ждет Весов. Судьба приготовила им грусть и печаль. 19 января вы поймете, что некоторые человеческие качества нельзя оправдывать, ведь они все равно ведут к разрушениям и боли.

Скорпион

Скорпионам предстоит погрузиться в размышления. Проанализируйте последние поступки, вспомните все слова, которые вам говорили люди. Возможно, вы найдете подсказку, которая поможет решить сложную задачу.

Стрелец

В четверг Стрельцы окажутся на троне. Они достигнут побед и взлетят очень высоко. Однако не стоит забывать, кто помог вам добиться всего этого.

Козерог

Карты Таро пророчат Козерогам эмоциональные качели. Вас будет "бросать" из стороны в сторону. Постарайтесь не впадать в отчаяние и сохраните в себе веру в хорошее.

Водолей

19 января в жизнь Водолеев ворвется финансовый ураган. Вы сможете сорвать куш и улучшить качество своей жизни.

Рыбы

Рыбы рискуют разочароваться в человеке, которого они считали своим другом. Не стоит принимать все это близко к сердцу. Хорошо, что вы открыли глаза до того, как лжец вонзил в вашу спину нож.

Ранее экстрасенс предвидела развязку войны уже совсем скоро.

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