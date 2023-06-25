Близнецы наконец-то избавятся от страхов и сумеют решиться на что-то глобальное.

В понедельник, 26 июня, Стрельцы будут сильно радоваться, их ждет настоящее чудо. А Тельцы услышат неприятные новости. Что карты Таро судят другим знакам Зодиака - узнайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнам стоит отдохнуть и расслабиться. Откажитесь от деловых встреч и важных поездок. Вам лучше провести время дома.

Телец

Тельцов ждут плохие новости. Не пытайтесь игнорировать проблемы, от них не получиться спрятаться. Отбросьте лишние эмоции и начинайте все исправлять.

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Близнецы

26 июня Близнецы наконец-то избавятся от страхов и сумеют решиться на что-то глобальное. Однако вам стоит найти единомышленников, без помощи вам будет трудно. Доверяйтесь только самым близким и проверенным друзьям.

Рак

Раки сумеют без проблем справиться со всеми своими делами. Вы легко и без особого труда убедите всех в своей правоте. Ловите момент и делайте все, что планировали.

Лев

Карты Таро сулят Львам насыщенный день. Возможно, вам придется потрудиться и на деле показать свои таланты. Раскройтесь и не жалейте сил, вы засиделись на одном месте.

Дева

Девам стоит быть осторожнее, вы можете потерять что-то очень ценное. Также вам не нужно пользоваться дорогой техникой. Вы можете сломать все, что падает в ваши руки.

Весы

Карты Таро советуют Весам внимательно прислушаться к своему внутреннему голосу. Не игнорируйте предчувствие, оно вас о чем-то предупреждает. Постарайтесь не упустить важный сигнал.

Скорпион

В понедельник Скорпионы услышат признание в любви. Если вы не готовы отвечать взаимностью, постарайтесь отказать, но не обидеть человека. Если же все взаимно - ныряйте в океан любви!

Стрелец

26 июня Стрельцы поверят в то, что чудеса существуют. Вы будете радоваться, купаться во внимании и сможете помириться с теми, кто на вас обижался. Помимо этого, Стрельцы могут получить щедрый подарок.

Козерог

Карты Таро сулят Козерогам странные совпадения. Вам придется поверить в то, что не все в этом мире зависит от вас. Порой планы могут рушиться, и с этим ничего нельзя сделать.

Водолей

Водолеям повезет на работе, вы можете получить повышение. Помимо этого, вам могут предложить отправиться в командировку. Не отказывайтесь от приключений.

Рыбы

В понедельник Рыбам стоит заняться тем, что они давно откладывали в долгий ящик. Стройте новые планы и мечтайте, но не забывайте о прошлых обещаний. В новую жизнь лучше идти без старых долгов.

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