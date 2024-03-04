Узнайте, с кем будет счастлив в паре Стрелец-мужчина, а также женщина этого знака.

Стрелец - настоящий баловень судьбы, которому очень сильно везет в жизни. Большинство событий - это опыт, который не становится слишком травматичным, наоборот - очень полезным. Узнайте, кого должен выбрать в пару мужчина-Стрелец или прекрасная женщина огненной стихии.

Кому подходит знак Зодиака Стрелец - совместимость

Женщина-Стрелец (как и мужчина этого знака) - пылкие и страстные натуры, постоянно жаждущие новых впечатлений и достижений. Они бегут по жизни, стремясь к собственной цели, но при этом действуют осторожно и рационально. Излишняя прямолинейность и высокий уровень интеллекта становятся причиной проблем - Стрелец попросту скучает в общении с "обычными людьми".

Однако, некоторым знакам Зодиака удается построить с ним прекрасные отношения:

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Овен и Стрелец - совместимость высокая из-за схожести характеров, мировосприятия и отношения к жизни. Такие партнеры сведут всех остальных с ума своей энергией, запалом и харизмой. Союз прекрасно подходит, если хочется "надолго".

- совместимость высокая из-за схожести характеров, мировосприятия и отношения к жизни. Такие партнеры сведут всех остальных с ума своей энергией, запалом и харизмой. Союз прекрасно подходит, если хочется "надолго". Стрелец и Телец - совместимость низкая, если речь идет о любви, но высокая, когда люди между собой остаются друзьями. Все дело в безответственности Стрельца, его готовности идти на риск - для прагматичного Тельца это невообразимая халатность.

- совместимость низкая, если речь идет о любви, но высокая, когда люди между собой остаются друзьями. Все дело в безответственности Стрельца, его готовности идти на риск - для прагматичного Тельца это невообразимая халатность. Стрелец и Близнецы - совместимость низкая, потому что оба партнера привыкли "плыть по течению", ни у кого из них нет четкого плана действий. Может оказаться так, что Близнец будет занят своими делами, а Стрелец - своими, в итоге на партнера не останется ни сил, ни желания.

- совместимость низкая, потому что оба партнера привыкли "плыть по течению", ни у кого из них нет четкого плана действий. Может оказаться так, что Близнец будет занят своими делами, а Стрелец - своими, в итоге на партнера не останется ни сил, ни желания. Стрелец и Рак - совместимость средняя - союз может существовать, если представитель водного знака готов вынести свободолюбие Стрельца. Огненный человек поставит на кон всё, чтобы выиграть миллион, но Рак не потерпит таких рисков.

- совместимость средняя - союз может существовать, если представитель водного знака готов вынести свободолюбие Стрельца. Огненный человек поставит на кон всё, чтобы выиграть миллион, но Рак не потерпит таких рисков. Лев и Стрелец - совместимость высокая при условии, что Стрелец отдаст Льву руководящую роль в отношениях. Только так пара может существовать долго, а партнеры будут чувствовать себя замечательно. У них очень похожи характеры, отношение к жизни и методы решения проблем.

- совместимость высокая при условии, что Стрелец отдаст Льву руководящую роль в отношениях. Только так пара может существовать долго, а партнеры будут чувствовать себя замечательно. У них очень похожи характеры, отношение к жизни и методы решения проблем. Дева и Стрелец - совместимость высокая, но только если Стрелец позволит Деве контролировать и комментировать каждый его шаг. В целом, чувства будут сильными, любовь красивой, а быт приятным - тем не менее, отношения регулярно придется проверять на прочность.

- совместимость высокая, но только если Стрелец позволит Деве контролировать и комментировать каждый его шаг. В целом, чувства будут сильными, любовь красивой, а быт приятным - тем не менее, отношения регулярно придется проверять на прочность. Весы и Стрелец - совместимость средняя, ведь, в целом, такие взаимоотношения вряд ли могут называться "созданными на небесах", но вполне способны быть прочными, долгими и приятными. Никакой особенной страсти здесь не наблюдается, зато можно быть уверенными в завтрашнем дне.

- совместимость средняя, ведь, в целом, такие взаимоотношения вряд ли могут называться "созданными на небесах", но вполне способны быть прочными, долгими и приятными. Никакой особенной страсти здесь не наблюдается, зато можно быть уверенными в завтрашнем дне. Стрелец и Скорпион - совместимость низкая из-за критического настроя обоих партнеров. Они будут постоянно соревноваться между собой - это не тот случай, когда удастся выстроить прочную связь.

- совместимость низкая из-за критического настроя обоих партнеров. Они будут постоянно соревноваться между собой - это не тот случай, когда удастся выстроить прочную связь. Стрелец и Стрелец - совместимость высокая, если не хочется создавать что-то серьезное. Скорее всего, этот союз будет держаться на страсти и впечатлениях, но тяга обоих партнеров к переменам разрушит любовь.

- совместимость высокая, если не хочется создавать что-то серьезное. Скорее всего, этот союз будет держаться на страсти и впечатлениях, но тяга обоих партнеров к переменам разрушит любовь. Стрелец и Козерог - совместимость низкая, потому что для практичного Козерога свободолюбие, независимость и беспечность Стрельца - это удар ниже пояса. В целом, эти двое смогут быть хорошими собеседниками, пока не начнется спор о чем-нибудь.

- совместимость низкая, потому что для практичного Козерога свободолюбие, независимость и беспечность Стрельца - это удар ниже пояса. В целом, эти двое смогут быть хорошими собеседниками, пока не начнется спор о чем-нибудь. Стрелец и Водолей - совместимость высокая. Тот случай, когда влюбленные смогут быстро договориться, найти компромисс и общий язык, а также рука об руку двигаться в жизни к заветной цели.

- совместимость высокая. Тот случай, когда влюбленные смогут быстро договориться, найти компромисс и общий язык, а также рука об руку двигаться в жизни к заветной цели. Стрелец и Рыбы - совместимость низкая из-за любви Рыб к мелодрамам и душевным страданиям, ведь огненный знак не любит пустые переживания. К тому же, он достаточно переменчив, что для "водного" партнера - огромный стресс.

Таким образом получается, что Стрелец - знак Зодиака, который прекрасно сможет ужиться с Овном, Львом, Девой и Водолеем, а вот от Козерогов, Тельцов, Рыб, Близнецов и Скорпионов лучше отказаться, если не хотите испортить себе жизнь.

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