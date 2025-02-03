Разбираемся, какая совместимость по гороскопу у Рака со знаками Зодиака и с кем отношения обречены на провал.

Рак - первый в гороскопе знак водной стихии. Вода - это всегда эмоции и чувства, этими чертами она наделяет и своих "подопечных". Раки - глубокие, ранимые, потому с ними бывает сложно. Они также очень семейные, поэтому некоторым с ними бывает очень даже хорошо. Какая совместимость знаков Зодиака с Раком - читайте ниже.

Кто хорошо подходит Раку по гороскопу

По словам астрологов, хорошая совместимость у Рака с Тельцом, Скорпионом, Девой, Рыбами и таким же, как и он, Раком.

Телец

Одной из лучших пар для Рака считается Телец - он серьезный, основательный и на него всегда можно положиться. Рак со своей стороны наполняет союз эмоциями. Оба ценят материальное благополучие и комфорт.

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Что интересно - вопросы финансов, воспитания детей и домашнего быта Рак часто берет на себя. Телец, который привык тоже все это тянуть на себе, приятно удивлен. Правда, иногда он может ревновать Рака, а тот - Тельца, но, скорее всего они смогут договориться за ужином, который приготовит Рак.

Скорпион

Скорпион и Рак часто создают очень красивые пары. Представители одной стихии притягивают друг друга и у них есть все шансы прожить долгую и счастливую жизнь вместе. И, если говорить о том, кто идеальная пара для Рака - то это вполне может быть Скорпион. В нем Рак видит отражение своих тайных желаний, хотя ему и приходится вкладывать в эти отношения больше.

Скорпион - это тот, с кем будет счастлива женщина-Рак в постели и в жизни. Она готова простить ему даже ужасную привычку "жалить", когда меньше всего этого ждешь.

Рак

Рак с Раком очень похожи и прекрасно знают недостатки друг друга. Иногда им трудно долго быть вместе, потому что оба ищут внимания и поддержки. Но сами отношения - полны глубины и эмоций. Совместимость Рака и Рака в постели тоже хорошая: оба ищут близость и доверие и могут их дать. Главное - разговаривать друг с другом, все время и открыто.

Дева

Еще один вариант, с кем совместим Рак-мужчина (как и Рак-женщина) - это Дева. Гармоничный союз Земли и Воды. Оба любят свой дом, работу и семью, а также умеют заботиться о других.

Дева - не такая эмоциональная, как Рак, поэтому помогает ему структурировать жизнь. Рак же, в свою очередь, учит ее быть более чувствительной и искренней.

Рыбы

Идеальная пара для Рака-мужчины очень часто - это женщина-Рыбы. Они в одной стихии, оба глубокие и чувствительные, поэтому понимают друг друга и могут создать хороший союз.

Рыбам важно, чтобы рядом был кто-то на одной "волне", а тут Рак - как нельзя кстати. Взаимное доверие в этой паре может зашкаливать, поэтому союз считается одним из самых прочных. Главное - определиться, кто главнее в их "водном царстве".

Кто не подходит Раку по знаку Зодиака

Как правило, это знаки стихии Огня и Воды.

Овен для Рака уж чересчур страстный и властный - роман с ним может быть, но не более. Могут сойтись, но потом будут оба проклинать этот день. И, если говорить о том, кто враг у Рака самый первый - то Овен вполне может претендовать на этот титул.

С Близнецами у Раков все разное - характер, цели, ценности, им даже смотреть в сторону друг друга не советуют. Со Львом Раку интересно общаться, но противоречий между ними больше, чем общего. Когда Рак поймёт, что Лев никого не любит, кроме себя, то будет разочарован. Льву же просто надоест наблюдать тоскующего Рака.

С Весами - та же ситуация: они интересны друг другу, но Рак очень подозрителен, а Весы - очень деликатны. Они и спорить-то не станут - помолчат, да и разойдутся.

Стрелец для Рака - это сплошная "вечеринка", от которой последний очень скоро устанет. Более того, пытаясь понять Стрельца, но так и не сумев, Рак может вообще впасть в депрессию.

Есть вероятность, что отношения могут сложиться с Козерогом, хотя в зодиакальном круге эти два знака расположены друг напротив друга. Это означает, что у них довольно разное мировоззрение, но зато сильное физическое притяжение. Они могут стать лучшими партнерами, если Козерог будет заинтересован - в этом случае Рак для него станет отдушиной, которую тот ищет. Или наоборот - станут заклятыми врагами, если что-то пойдет не так.

Союз Рак и Водолей вообще объяснить трудно, хотя и такое случается. Это настолько разные люди, с абсолютно разной реальностью, что вообще непонятно, как они могут сходиться. Чаще всего такие союзы, если они бывают, то очень быстро распадаются.

Надо сказать, что все, изложенное выше, не может быть истиной в высшей инстанции. Все люди уникальны и их совместимость или несовместимость зависит также от положения планет в момент рождения, от того, в каком возрасте они создают свой союз. Поэтому нередко гармоничные союзы по гороскопу могут распадаться, а неудачные - наоборот, стать очень крепкими.

Ранее мы рассказывали, какая совместимость по знаку Зодиака у Козерога - кто подходит ему в любви.

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