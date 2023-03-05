Что обещает гороскоп Скорпиона на месяц и каких событий ждать - читайте в материале УНИАН.

Март 2023 будет весьма эмоциональным для Скорпионов. На первый план выйдут отношения и семья - вам придется весь месяц поддерживать мир в доме. Вместе с этим намечаются отличные карьерные перспективы.

Гороскоп карьеры на март 2023

В начале марта 2023 звезды не советуют Скорпионам планировать важные дела и события. В этот период лучше не рассеивать свое внимание, а сосредоточиться на работе и не допустить в ней ошибок. Вы сможете насладиться общением уже в середине месяца - будь то официальные переговоры или светские мероприятия - на них вам будет сопутствовать успех. Благодаря этому в конце месяца можно ожидать повышения или премий. Вы сможете позволить себе сделать крупную покупку, о которой давно мечтали. И это будет правильно – период для этого самый что ни на есть подходящий.

Гороскоп любви на март 2023

Март 2023 может принести Скорпионам конфликты в личных отношениях. Вам надо будет проявить чудеса дипломатии: иногда лучше уступить, чем идти напролом. Как ни странно, все происходящее будет к добру: серьезного разлада ссоры не принесут, а вот лучше понять друг друга и укрепить отношения помогут. К середине месяца все наладится: атмосфера в доме станет теплой и комфортной. Звезды советуют вам в конце марта найти время и провести вместе выходные. Холостым Скорпионам конец марта сулит многообещающие романтические встречи.

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Гороскоп здоровья на март 2023

В марте 2023 Скорпионам следует уделить особое внимание своему моральному состоянию. Чтобы поддержать его, налегайте на духовную пищу: послушайте любимую музыку, если будет возможность, сходите в театр. Неважно на самом деле, что именно поможет вам поддержать баланс. Что касается здоровья физического, то в этом месяце высок риск травм, поэтому вам лучше не заниматься экстремальным видами спорта, особенно во второй половине марта.

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