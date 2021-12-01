В самые опасные дни в декабре лучше не планировать никаких важных дел.

Луна оказывает сильное влияние на судьбу и здоровье человека. Лунный календарь предсказывает удачные дни для стрижки, работы в огороде или крупных покупок.

Некоторые дни лунного календаря считаются несчастливыми и опасными. В эти даты часто случаются конфликты, проблемы со здоровьем и различные неприятности. Астрологи назвали 5 самых несчастливых дат в декабре, в которые нужно соблюдать осторожность.

4 декабря: солнечное затмение

Солнечное затмение в целом считается благоприятной датой, но у него есть и отрицательные стороны. Этот день имеет негативную энергетику для финансов. Люди могут совершать необдуманные покупки. Солнечное затмение 4 декабря будет особенно опасным для Стрельцов и Близнецов.

11 декабря: сближение Венеры с Плутоном

В этот день люди могут совершать необдуманные поступки и говорить обидные вещи. Значительно повышается вероятность ссор, конфликтов и непонимания. 11 декабря нужно взвешивать свои слова, чтобы ненароком никого не обидеть.

12 декабря: зеркальная дата

Зеркальная дата 12.12.2021 в целом считается благоприятной. Однако в этот день здоровье людей сильно ослабляется. Люди часто чувствуют сильную слабость и непонятную усталость. Рекомендуется избегать сильных физических нагрузок 12 декабря.

19 декабря: ретроградная Венера

Под влиянием Венеры люди становятся вялыми и апатичными, теряют интерес к жизни. В такое время всё, что бы вы не делали, кажется пустым и бессмысленным. Не планируйте на эту дату ничего важного и не ругайте себя, если вам ничего не хочется.

29 декабря: Юпитер в Рыбах

Юпитер конфликтует с зодиакальным знаком Рыб, поэтому этот день будет сложным и противоречивым. Этот день считается неблагоприятным для творчества. Вдохновение и воображение будет на нуле, как и мотивация. Также 29 декабря будет неудачным днем для занятий спортом. Возможны различные травмы и ушибы.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова