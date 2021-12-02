Каким будет влияние луны в декабре 2021 и как лучше распланировать свой график - читайте на УНИАН.

Астрологи считают, что те люди, которые учитывают положение луны на небе, в итоге получают желаемое быстрее остальных. Спутник Земли напрямую влияет на человека, поэтому он может либо посодействовать вашим стремлениям, либо создать обстановку, в которой всё будет валиться из рук.

Читайте подробный лунный календарь на декабрь 2021 года, чтобы в начале зимы всё пошло по плану.

Благоприятные дни декабря 2021

Читайте такжеБолезни и финансовые убытки: 5 самых несчастливых дат декабряВ самом начале зимы украинцев ждет солнечное затмение 2021, которое, кстати, выпадает на тот же день, что и новолуние в декабре. Специалисты по эзотерике не упускают из виду такой подарок звезд и считают, что никто из нас не пройдет незамеченным - влияние планет коснется всех.

Энергия, которая активизируется в этот день, позволит вам быстрее налаживать связи, легче знакомиться с новыми людьми и реализовывать свои планы. Не упустите возможность наладить свою жизнь перед Новым годом.

Подробный календарь на этот месяц выглядит следующим образом:

Маникюр и педикюр лучше всего делать 6, 7, 9, 15, 16, 25 или 26 декабря.

лучше всего делать 6, 7, 9, 15, 16, 25 или 26 декабря. Записаться к стоматологу стоит на 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 число.

стоит на 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 число. Свадьбу или венчание планируйте на 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 или 19 декабря.

планируйте на 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 или 19 декабря. Стричь и окрашивать волосы астрологи рекомендуют 1, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 или 31 числа.

Ранее мы составляли подробный календарь стрижек на декабрь 2021, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящую дату.

Тем, кто планирует отпуск в декабре, звезды советуют выбирать между 6, 10, 12, 15, 16, 22, 24 и 25 числами.

Фаза луны в декабре 2021 - удачные и неудачные дни

Первый месяц зимы считается магическим из-за обилия различных праздников. К тому же, в этом году он будет щедр на благоприятные даты. Для того, чтобы быть по всеоружии, внимательно изучите календарь.

Новолуние - 4 декабря в 10:42

- 4 декабря в 10:42 Полнолуние - 19 декабря в 07:35

- 19 декабря в 07:35 Растущая Луна с 5 по 18 декабря 2021.

с 5 по 18 декабря 2021. Убывающая Луна с 1 по 3 и с 20 по 31 декабря 2021.

с 1 по 3 и с 20 по 31 декабря 2021. Лунное затмение - нет.

- нет. Солнечное затмение - 4 декабря.

График положительных и отрицательных дней в этом месяце выглядит так:

Благоприятные дни : 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 24, 25 декабря.

: 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 24, 25 декабря. Нейтральные дни : 1, 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 и 31 число.

: 1, 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 и 31 число. Неблагоприятные дни : 3, 19, 29 и 30 декабря.

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Автор: Кристина Кащавцева