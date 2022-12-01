Второй день зимы принесет немало сюрпризов.

Пятница, 2 декабря, станет судьбоносной для Рыб. Они смогут наконец-то получить повышение по карьерной лестнице. А вот Близнецов ждет непростой день, они испытают стыд и даже унижение. Что ждет другие знаки Зодиака и что советуют карты Таро каждому из них - читайте ниже.

Овен

В пятницу Овнам стоит ждать хороших новостей. Вы можете узнать о радостном событии или получить заманчивое предложение. Не отказывайтесь от шансов стать еще счастливее.

Телец

Тельцов ждут победы. Вы оставите всех врагов позади и заслуженно отпразднуете успех. Однако Карты Таро предупреждают, что Тельцы могут сильно зазнаться и даже стать деспотичными, если перегнут палку с победой.

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Близнецы

2 декабря Близнецам не повезет. Их ждут стыд и унижение. Вы будете разбиты, однако все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Близнецам важно понять, что им пришло время двигаться вперед.

Рак

Раков ждут серьезные перемены. Готовьтесь к небольшим проблемам в личной жизни и на работе. Ракам нельзя рубить с плеча, в этот день нужно сохранять спокойствие.

Лев

2 декабря Львам повезет получить ценные знания. Вы сможете понять, что делаете не так. Львам стоит следить за словами и не говорить лишнего, дабы не погрязнуть в сплетнях.

Дева

Девам выпала пугающая карта, которая символизирует потери. Однако также она значит, что вас могут ждать резкие перемены и решение проблем, которые долго вас терзали.

Весы

2 декабря Весам стоит уделить время своей второй половинке. Устройте сюрприз, сходите на свидание. Если же второй половинки нет, Весы могут попытать счастье и познакомиться с кем-то симпатичным.

Скорпион

Скорпионов ждет спокойный день, который они могут посвятить отдыху или прогулке. Займитесь развитием своей личности и воздержитесь от злости и обмана.

Стрелец

Стрельцам стоит задуматься о том, нравится ли им их работа. Возможно, вы неправильно выбрали профессию или проигнорировали скрытые таланты. Попробуйте отыскать в себе новые грани.

Козерог

2 декабря Козерогов ждет неприятный обман. Вы сможете разоблачить врага и показать всем вокруг свою проницательность. Самое главное, не спешите с обвинениями и соберите побольше фактов.

Водолей

Водолеям повезет в личной жизни и на работе. Каждый, кто встретится на вашем пути в этот день, принесет только радость и улыбки. Будьте благодарны и не отказывайте тем, кто попросит о помощи.

Рыбы

Рыб ждет повышение на работе или новая должность. Не отказывайтесь от предложений и смело беритесь даже за те задачи, которые покажутся сложными.

Напомним, ранее эксперты 5 самых опасных дней декабря по лунному календарю.

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