УНИАН перечислил 5 самых опасных дат в декабре, когда лучше не планировать никаких дел.

Луна оказывает большое влияние на нашу судьбу. Лунный календарь на декабрь указывает на наиболее удачные дни для сложных дел и важных решений. А некоторые дни лунного календаря напротив несут негативную энергетику и портят все планы. УНИАН назвал 5 самых неблагоприятных дат декабря, в которые не следует планировать важных дел.

2 декабря - растущая Луна в Овне

Такое сочетание фазы Луны и знака Зодиака характеризуется повышенной импульсивностью и опрометчивостью. В эту дату не стоит принимать никаких важных решений, иначе даже мелкие проблемы могут перерасти в катастрофу. Очень возрастает риск конфликтных ситуаций и испорченных отношений.

8 декабря - полнолуние в Близнецах

Полнолуние 8 декабря сделает людей необъективными и наденет на них розовые очки. В этот день важно не поддавать соблазнам и мыслить трезво. Чем сильнее очаруетесь сегодня - тем больнее будет разочаровываться. Возрастает риск обмана со стороны мошенников или завистливых знакомых.

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12 декабря - убывающая Луна во Льве

В этот день людей тянет к творчеству, развлечениям и общению. Это отличный день для отдыха и выходного, но неблагоприятный для работы и финансовых операций. В этот день люди становятся беспечными и легкомысленными. Не стоит оформлять сделки, совершать дорогие покупки и подписывать договоры. Также в эту дату люди теряют голову от лести, поэтому не стоит обольщаться комплиментами.

22 декабря - убывающая Луна в Тельце

Дата неудачна для любых любовных дел. В эту дату не стоит признаваться в любви, назначать свидания и отмечать свадьбу. 22 декабря в лунном цикле - 29-ый лунный день, который связан с понижением иммунитета и общего тонуса организма. Повышается вероятность различных заболеваний и травм, а также депрессивных состояний. Посвятите день отдыху и гоните прочь дурные мысли.

29 декабря - начало ретроградного Меркурия

29 декабря - первый день периода ретроградного Меркурия, который продлится до 18 января. Этот день заберет у людей энергию и лишит нас сил. Люди станут вялыми и апатичными, утратят мотивацию. Поэтому стоит успеть реализовать планы на месяц до этой даты. Возможны душевные терзания и сомнения в себе.

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