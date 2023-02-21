В жизни Близнецов наступило затишье.

В среду, 22 февраля, Рыбам можно ждать серьезных перемен, карты Таро сулят этому знаку новый жизненный этап. А Овнам придется заниматься делами, которые их совсем не порадуют. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнам стоит научиться абстрагироваться. Вас ждут мерзкие и неприятные заботы, с которыми нужно справиться без лишних нервов.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам неожиданности. Вас могут сильно удивить люди, которых вы уже давно знаете.

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Близнецы

В жизни Близнецов наступило затишье, вам не нужно что-то кому-то доказывать. Наслаждайтесь спокойствием и не думайте о плохом.

Рак

22 февраля Ракам стоит проявить гибкость. Учитесь искать компромиссы и не делайте поспешные выводы.

Лев

Львам стоит на время остановиться. Карты Таро советуют вам обдумать свою дальнейшую жизнь, вы в шаге от рывка вперед.

Дева

Девам стоит опасаться лжи. Кто-то попытается вас обмануть и подставить, не теряйте бдительность.

Весы

22 февраля Весам стоит дать волю своим эмоциям. Не скрывайте своей радости или печали. Прямо говорите о том, что чувствуете.

Скорпион

Карты Таро советуют Скорпионам отказаться от споров. Вы часто упрямитесь, из-за этого у вас могут начаться серьезные проблемы.

Стрелец

Стрельцов ждет шанс найти настоящее счастье. Вам важно не упустить эту возможность, вы можете попросту ее не заметить.

Козерог

В среду Козерогам стоит оценить свою работу. Возможно, вы прилагаете слишком много усилий, но не получаете достойное вознаграждение.

Водолей

Водолеев ждет сокрушительный удар. Карты Таро сулят вам неприятности, которые нужно с достоинством пережить.

Рыбы

Рыбам предложат новую работу. В вашей жизни наступят перемены, все они будут хорошими.

Напомним, ранее Анжела Перл дала таро-прогноз на март.

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