В среду, 22 февраля, Рыбам можно ждать серьезных перемен, карты Таро сулят этому знаку новый жизненный этап. А Овнам придется заниматься делами, которые их совсем не порадуют. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.
Овен
Овнам стоит научиться абстрагироваться. Вас ждут мерзкие и неприятные заботы, с которыми нужно справиться без лишних нервов.
Телец
Карты Таро сулят Тельцам неожиданности. Вас могут сильно удивить люди, которых вы уже давно знаете.
Близнецы
В жизни Близнецов наступило затишье, вам не нужно что-то кому-то доказывать. Наслаждайтесь спокойствием и не думайте о плохом.
Рак
22 февраля Ракам стоит проявить гибкость. Учитесь искать компромиссы и не делайте поспешные выводы.
Лев
Львам стоит на время остановиться. Карты Таро советуют вам обдумать свою дальнейшую жизнь, вы в шаге от рывка вперед.
Дева
Девам стоит опасаться лжи. Кто-то попытается вас обмануть и подставить, не теряйте бдительность.
Весы
22 февраля Весам стоит дать волю своим эмоциям. Не скрывайте своей радости или печали. Прямо говорите о том, что чувствуете.
Скорпион
Карты Таро советуют Скорпионам отказаться от споров. Вы часто упрямитесь, из-за этого у вас могут начаться серьезные проблемы.
Стрелец
Стрельцов ждет шанс найти настоящее счастье. Вам важно не упустить эту возможность, вы можете попросту ее не заметить.
Козерог
В среду Козерогам стоит оценить свою работу. Возможно, вы прилагаете слишком много усилий, но не получаете достойное вознаграждение.
Водолей
Водолеев ждет сокрушительный удар. Карты Таро сулят вам неприятности, которые нужно с достоинством пережить.
Рыбы
Рыбам предложат новую работу. В вашей жизни наступят перемены, все они будут хорошими.
Напомним, ранее Анжела Перл дала таро-прогноз на март.