Узнайте, что принесет вам первый месяц весны.

Анжела Перл составила гороскоп для всех знаков Зодиака на март 2023 года. Известный астролог говорит, что первый месяц весны будет положительным и наполненным на судьбоносные события.

Овен

Начало месяца для Овнов будет очень и очень хорошим. В первые дни у Овнов соединяется Венера с Юпитером, что положительно повлияет на деньги, любовь, брак и любые партнерские отношения. Юпитер, управляющий сектором везения, обеспечивает реализацию планов.

Телец

Март Тельцы проведут в окружении любимых людей. Их ждет подарок издалека, получение визы или вида на жительство, знакомство с иностранцами. Также в этом месяце могут поступить какие-то хорошие деньги - речь идет о первых числах до 8-9 марта.

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Близнецы

В марте будет движение, которое позволит быстрее реализовать все мечты и желания. Перемены в этом месяце будут связаны с работой, карьерой, деньгами, достижениями и целями. В этом месяце может быть сообщение, касающиеся работы - повышение, перевод на новую должность, получение новых обязанностей, обучение, переподготовка, получение сертификата или лицензии.

Рак

Раки в марте могут поехать куда-то далеко. Полнолуние 7 марта Раки встретят в седьмом доме, что говорит о поездках, продаже или покупке автомобиля, встречах с родственниками. Также в этом месяце может быть обучение и получение новых навыков - Анжела Перл говорит, что все пройдет успешно!

Лев

Львы в марте будут заниматься инвестициями, оплатой налогов, покупкой чего-то дорогостоящего, например, имущества. Сатурн оставит Львов без какого-то источника доходов. Например, если Львов содержал муж, в марте он перестанет это делать. Однако астролог уточнила, что доходов не станет меньше - появятся новые источники, которые принесут даже больше.

Дева

Дев в марте 2023 заметят. Они будут в центре внимания. У них может быть много деятельности, связанной с коммуникациями, с публичными выступлениями, интервью. Сатурн после 8 марта может не очень хорошо влиять на романтические взаимоотношения, испытывая Дев и их партнеров на прочность.

Весы

Анжела Перл говорит, что у Весов может быть приход денег, выигрыш в суде, заключение важного контракта либо в первых днях марта, либо в даты около новолуния. До 10 марта Весы могут проходить собеседование на какую-то должность или сами будут устраивать кого-то на работу.

Скорпион

Март для Скорпионов - отличный месяц, чтобы начать длительные проекты, подписывать договора и так далее. Сатурн, который у Скорпионов в марте 2023 года входит в пятый дом гороскопа, принесет пополнение в семье или новость о беременности близких родственников/друзей.

Стрелец

Март 2023 года принесет перемены из-за двух мощных планет. В начале месяца Стрельцам Венера с Юпитером принесут щедрость, изобилие, расширение. Может быть победа в каком-то давнем принципиальном деле, выигрыш в лотерею, появятся мысли о расширении семьи. Также в марте Стрельцам могут сделать предложение руки и сердца.

Козерог

Представителям этого знака Зодиака месяц принесет покупку техники, а также события, связанные с техническим направлением. Например, Козероги могут пойти учиться в автошколу или сдать на права. Они будут много ездить, много общаться, сдавать экзамены, получать сертификаты или лицензии.

Водолей

Март принесет Водолеям деньги - это может быть государственная помощь, алименты, наследство, раздел имущества или что-то в этом духе. Всплывет ясность в тех вопросах, которые давно волнуют. Партнеры удивят Водолеев в хорошем смысле.

Рыбы

В марте будет актуальной тема личных границ и брака. Например, Рыбам придется отстаивать свое мнение, решать вопросы со своей второй половинкой. Возможно, придется принять непростое решение о разводе.

Напомним, маг Шептицкий предупредил о страшной дате на этой неделе.

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