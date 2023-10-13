День предвещает неоднозначные события.

Эзотерики составили гороскоп на 14 октября по картам Таро. Что они предвещают каждому знаку Зодиака - читайте далее.

Овен

Очень часто Овны полагаются только на удачу. Однако завтра она будет не на вашей стороне. Поэтому какой будет суббота - зависит только от вас самих. Действуйте.

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Телец

У вас могут возникнуть конфликты на работе, которые значительно подпортят вашу репутацию. Старайтесь держать себя в руках, чтобы не довести ситуацию до пика.

Близнецы

Трудные времена заканчиваются. Все, вы можете выдохнуть с облегчением и посвятить время тому, что приносит вам удовольствие. Подумайте о собственных желаниях.

Рак

Вы будете очень упрямы весь день, поэтому не исключены конфликты. В такие моменты вам стоит остановиться и подумать, действительно ли только ваше мнение имеет право на существование.

Лев

В вашей жизни грядут серьезные перемены. У вас появится более высокая цель, дойдя до которой вы сможете обернуться назад и осознать, что вы стали сильнее и круче.

Дева

А вот Девы в субботу будут отличаться особой ленью. Им будет сложно даже встать с кровати. Что ж, позвольте себе и так провести время. Зато отдохнете от работы.

Весы

Весам стоит подумать о том, что им делать дальше и в каком направлении двигаться. За вас это никто не решит. Берите ноги в руки и начинайте действовать.

Скорпион

Вам выпала картам "Солнце", обозначающая позитивные перемены в жизни. С чем они будут связаны - неизвестно, однако вы можете быть спокойны. Они вас порадуют.

Стрелец

Не беритесь сразу за десять дел, так как вас может ждать провал. Лучше сконцентрируйтесь на чем-то важном. Тогда у вас все получится.

Козерог

В этот день Козерогам придется отвечать за все, что они сделали. К вам вернется бумеранг, который может очень больно вас ударить. В основном это касается мужчин этого знака Зодиака.

Водолей

Водолеям придется взять на себя ответственность за свои же поступки. Хватит перекладывать вину на других. Так вы ничего не добьетесь и ничего не поймете.

Рыбы

Завтра вам придется вспомнить об ошибках прошлого и понести за них наказание. Подобная ситуация может произойти и в жизни ваших близких.

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