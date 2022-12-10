Астрологи предупредили тех, кому максимально нужно беречь себя в конце декабря и январе.

Как известно, последний цикл ретроградного меркурия в этом году начнется уже 29 декабря. С этого дня и до 18 января знаки Зодиака могут преследовать неудачи. Но некоторых ждет и настоящая опасность.

Дева

Девам нужно избежать принятия важных решений, продажи или покупки чего-то очень дорогого, подписания важных документов. Подобные действия могут стать причиной серьезных репутационных и финансовых потерь. Звезды говорят, что любой необдуманный поступок в бизнесе может закончиться банкротством.

Скорпион

По пятам за Скорпионом ходят неприятности со здоровьем. В период ретроградного Меркурия их может беспокоить желудок, болеть сердце, также велик риск получить серьезную травму - перелом конечности.

Видео дня

Астрологи советуют с 29 декабря по 18 января быть очень аккуратными и не подвергать свой организм опасности.

Козерог

Козероги могут что-то себе сломать или получить сильный ушиб. Травма будет связана с выполнением физических задач - тренировками, поездками, походами куда-то, экстремальными развлечениями, нахождением в не очень безопасных местах.

Рыбы

Представителей этого знака Зодиака в период ретроградного Меркурия могут беспокоить старые травмы. Звезды говорят, что может быть осложнение какой-то болезни, которое приведет к больничной палате и даже может возникнуть потребность сделать операцию.

Напомним, астрологи назвали самых несчастных женщин по знаку Зодиака.

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