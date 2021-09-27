Период с 27 сентября по 17 октября будет неблагоприятным из-за ретроградного Меркурия. Астрологи говорят, что многим знакам Зодиака нужно быть максимально осторожными.
Овен
Вам рекомендуется не влазить в интриги и сплетни. Также не стоит давать обещания, которые вы не сможете выполнить.
Телец
Звезды не рекомендуют вам отправляться в путешествия и садиться за руль. На любые провокации отвечайте с добром и улыбкой.
Близнецы
В этот период вам стоит прислушиваться к родным и близким. Их опыт может помочь вам во многих делах.
Рак
Заручитесь поддержкой друзей и родных. И помните, что в этот период ваша интуиция вам не друг.
Лев
Вам рекомендуется держаться в стороне от социума. Если уж сильно захочется с кем-то пообщаться, то делайте это с помощью социальных сетей.
Дева
Астрологи категорически запрещают вам брать деньги в долг или влазить в какие-то финансовые авантюры. В этот период вам стоит просто плыть по течению.
Читайте такжеЧерная зависть: названы главные сплетницы по знаку ЗодиакаВесы
Звезды советуют вам держаться подальше от сплетен и интриг, так как в конечном итоге во всем окажетесь виноватым именно вы.
Скорпион
Вас ждут скандалы и конфликты как на работе, так и в личной жизни. Не переживайте, скоро это пройдет.
Стрелец
Вам рекомендуется больше отдыхать, так как дела все равно не будут удаваться.
Козерог
Постарайтесь в этот период сохранять спокойствие и хорошее настроение. Это поможет вам справиться с некоторыми неурядицами.
Водолей
Если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Ну, вы поняли, что в период ретроградного Меркурия вам нужно держать язык за зубами.
Рыбы
Обратите внимание на свое финансовое положение. Если вы будете слишком расточительными, то можете потом увязнуть в долгах.
Вас также могут заинтересовать новости: