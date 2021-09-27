Сегодня Меркурий начинает ретроградное движение.

Период с 27 сентября по 17 октября будет неблагоприятным из-за ретроградного Меркурия. Астрологи говорят, что многим знакам Зодиака нужно быть максимально осторожными.

Овен

Вам рекомендуется не влазить в интриги и сплетни. Также не стоит давать обещания, которые вы не сможете выполнить.

Телец

Звезды не рекомендуют вам отправляться в путешествия и садиться за руль. На любые провокации отвечайте с добром и улыбкой.

Близнецы

В этот период вам стоит прислушиваться к родным и близким. Их опыт может помочь вам во многих делах.

Рак

Заручитесь поддержкой друзей и родных. И помните, что в этот период ваша интуиция вам не друг.

Лев

Вам рекомендуется держаться в стороне от социума. Если уж сильно захочется с кем-то пообщаться, то делайте это с помощью социальных сетей.

Дева

Астрологи категорически запрещают вам брать деньги в долг или влазить в какие-то финансовые авантюры. В этот период вам стоит просто плыть по течению.

Звезды советуют вам держаться подальше от сплетен и интриг, так как в конечном итоге во всем окажетесь виноватым именно вы.

Скорпион

Вас ждут скандалы и конфликты как на работе, так и в личной жизни. Не переживайте, скоро это пройдет.

Стрелец

Вам рекомендуется больше отдыхать, так как дела все равно не будут удаваться.

Козерог

Постарайтесь в этот период сохранять спокойствие и хорошее настроение. Это поможет вам справиться с некоторыми неурядицами.

Водолей

Если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Ну, вы поняли, что в период ретроградного Меркурия вам нужно держать язык за зубами.

Рыбы

Обратите внимание на свое финансовое положение. Если вы будете слишком расточительными, то можете потом увязнуть в долгах.

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Автор: Диана Могилевич