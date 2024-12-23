У некоторых могут возникать трудности.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН рассказал, что в 2025 году несколько планет будут ретроградными. Что это такое и это явление повлияет на нашу жизнь - читайте в материале.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Ретроградное движение планет - это астрономическое явление, которое наблюдается с Земли, когда кажется, что планета меняет направление своего движения на небосклоне и начинает двигаться в обратном направлении. На самом деле планета не меняет траекторию своего движения, но из-за различий в скорости вращения Земли и других планет возникает такая оптическая иллюзия.

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"В астрологии ретроградность имеет особое значение, ведь она влияет на энергетику, события и процессы, которые управляются определенной планетой. Этот период часто воспринимается как время переосмысления, переоценки и возвращения к незавершенным делам", - говорит Гордеев.

Для чего существуют ретроградные планеты?

Ретроградные периоды планет воспринимаются как своеобразные "паузы" в космическом ритме. Это моменты, когда Вселенная как бы дает нам возможность остановиться, переосмыслить прошлое и исправить ошибки.

Каждая планета символизирует определенную сферу жизни:

- Меркурий - коммуникации, интеллект, обучение, документы;

- Венера - любовь, отношения, финансы, эстетика;

- Марс - энергия, действия, амбиции, конфликты;

- Юпитер - рост, вера, образование, путешествия;

- Сатурн - структура, обязанности, карма, время;

- Уран - инновации, свобода, неожиданности;

- Нептун - интуиция, духовность, творчество;

- Плутон - трансформации, сила, возрождение.

Во время ретроградности соответствующие сферы жизни могут испытывать задержки, трудности или вызовы, побуждающие нас к более глубокому анализу и работе над собой.

Что нужно знать о ретроградных планетах?

1. Ретроградность не означает негатив. Это не обязательно "плохой" период. Он скорее напоминает о необходимости замедлиться и пересмотреть важные вопросы.

2. Повторение ситуаций. В эти периоды часто возвращаются события, люди или вопросы из прошлого, которые требуют решения или завершения.

3. Задержки и препятствия. Процессы, которые связаны с энергией ретроградной планеты, могут замедляться или иметь неожиданные трудности. Например, во время ретроградного Меркурия возможны проблемы с техникой, документами или коммуникацией.

4. Самоанализ. Ретроградные фазы способствуют размышлениям, переосмыслению ценностей и целей.

На что влияют ретроградные планеты?

- Меркурий: влияет на коммуникацию, путешествия, сделки. В ретроградный период возможны задержки, путаница в разговорах, технические сбои.

- Венера: вносит коррективы в отношения и финансовые вопросы. Это время для переоценки своих ценностей и чувств.

- Марс: может вызвать снижение энергии, агрессию или конфликты.

- Юпитер: побуждает к более глубокому осмыслению веры, духовности и долгосрочных планов.

- Сатурн: напоминает об ответственности и дисциплине. Во время ретроградности Сатурна мы часто пересматриваем свои обязанности и структуры в жизни.

- Уран, Нептун, Плутон: влияют на глубокие трансформации, интуицию и духовность. Ретроградные периоды этих планет способствуют глубинным изменениям и освобождению от старого.

Как подготовиться к ретроградному периоду?

1. Переосмысливайте, а не начинайте. Эти периоды идеальны для завершения незаконченных дел и работы над прошлым, но не для старта новых проектов.

2. Будьте внимательны. Избегайте спешки и обдумывайте важные решения.

3. Проверяйте детали. Внимательность к документам, коммуникации и планам поможет избежать ошибок.

4. Не бойтесь перемен. Ретроградность - это время, когда старые модели поведения или убеждения могут потерять свою актуальность, освобождая место для нового.

Ретроградное движение планет в 2025 году

Меркурий

Традиционно наиболее "щедрым" на ретроградность является Меркурий из-за близкого расположения к Солнцу. В своем директном (прямом) движении эта планета ментальной энергии помогает развиваться интеллектуально, налаживать коммуникации, осуществлять куплю-продажу, писать тексты, хорошо говорить и держать в порядке документы. Ретроградный же Меркурий ставит на паузу все, что связано с перечисленными процессами и действиями. В 2025 году планета будет находиться в "обратном движении" трижды:

- 15 марта - 7 апреля. В этом цикле Меркурий начнет ретроград в знаке Овна и завершит его в Рыбах. Нас ждет период возникновения недоразумений и сюрпризов в карьере и других рабочих моментах. Поэтому в это время не стоит экспериментировать с проектами и поиском новой должности. Результаты могут оказаться весьма неожиданными. В то же время весенний ретро-Меркурий представит интересные возможности и даст поводы для размышлений.

- 18 июля - 11 августа. Второй "обратный ход" Меркурия будет проходить в знаке Льва и повлияет на финансовую сферу. Придется проявить осторожность и разумный подход, чтобы не остаться без средств к существованию. При этом потребность тратить деньги на различные прихоти будет зашкаливать, как никогда. Если сила воли победит легкомыслие, получится найти новый источник дохода, который раньше казался недосягаемым. Но нужно быть готовым распрощаться с привычным укладом, чтобы ухватиться за этот шанс.

- 10-29 ноября. Начавшись в Стрельце, ретроградный Меркурий привнесет в жизнь новые знакомства, встречи и наделит стремлением к путешествиям. Но не стоит расслабляться: характерные для директного Меркурия проявления могут обернуться обманом. Поэтому важно соблюдать дистанцию в общении и держать документы и планы под усиленным контролем, чтобы тяга к приключениям не привела к убыткам и сожалениям. "Обратный транзит" планеты в созвездии Скорпиона может сильно всколыхнуть, особенно если действовать по принципу "все или ничего". Поэтому в ноябре желательно отказаться от любых рисков и сосредоточиться на понятных и рутинных делах.

Венера

Планета любви и красоты значительно реже пребывает в ретроградных периодах. В 2025 году с ней будет только один цикл "обратного движения".

- 2 марта - 13 апреля 2025. Астрологическое событие будет проходить в знаках Овна и Рыб. Но будет преобладать настроение водного знака, который известен своей чрезмерной чувствительностью. Поэтому в это время с большой вероятностью возрастет желание к переосмыслению и переоценке существующих отношений. Это может привести к кардинальным и не всегда удачным решениям. Одинокие люди также в этот период могут совершать нетипичные для себя поступки и революционные изменения. В частности, такой порыв может проявиться в необоснованном желании отгородиться от всех, разорвав общение с друзьями или потенциальными романтическими партнерами.

Чтобы не наломать дров, следуя идеям, вызванным вибрациями ретро-Венеры, придется сознательно себя ограничивать и мысленно считать до 10 или даже до 100. Но если эмоции все же возьмут верх, и результат принесет разочарование, важно не пытаться все повернуть вспять, а постараться извлечь из этого урок.

Юпитер

Юпитер - это планета социальных связей, роста и духовного развития. Однако во время ретроградности ее энергия меняется: возникают трудности во взаимоотношениях, задержки важных проектов, финансовые проблемы или сложности в привычных делах.

- 9 октября 2024 - 4 февраля 2025. Первый ретроградный период Юпитера проходит в знаке Близнецов. Несмотря на испытания, это время позволит переосмыслить жизненные ценности, выстроить новую систему взглядов и работать над ошибками. Тревоги, которые могут возникнуть, помогут понять, в каком направлении двигаться дальше.

- 13 ноября 2025 - 12 марта 2026. Второй период ретроградности Юпитера будет проходить в знаке Рака, что сосредоточит внимание на вопросах эмоционального благополучия. Это время станет благоприятным для анализа отношений: что нужно сохранить, а от чего стоит отказаться. В этот период вероятны разрывы старых связей и начало новых, более гармоничных.

Под влиянием Рака ретро-Юпитер может вызвать склонность к идеализму и чрезмерному самокопанию. Чтобы уменьшить этот эффект, важно устанавливать четкие границы в общении с близкими и коллегами.

Сатурн

Энергия Сатурна в прямом движении ассоциируется с дисциплиной, ответственностью, ограничениями и трудом. Во время ретроградности эти качества могут проявляться как в гиперболизированном виде, так и в полной противоположности.

- 13 июля - 28 ноября 2025. Ретроградный Сатурн начнет свое движение в знаке Овна, что вызовет чрезмерные нагрузки и желание заработать "все деньги мира". Строгость к себе и другим будет зашкаливать, причем в довольно агрессивной форме. До конца августа важно контролировать свои действия и слова, чтобы избежать конфликтов и не превратиться в тирана.

Во второй части периода, когда Сатурн перейдет в знак Рыб, появятся переживания за будущее, тревоги и неопределенность. Может возникнуть иллюзия, что все предыдущие усилия были напрасными. Но именно из этого состояния можно начать глубокие трансформации и найти новое направление.

Ретроградный период Сатурна является прекрасным временем для поиска поддержки в виде "якорей" - того, что помогает распознать свои истинные желания и успокоить разум. Это могут быть семейные связи, любимое хобби или даже ведение дневника с записями достижений.

Уран

Уран символизирует инновации, внезапные изменения, свободу и прогресс. В периоды ретроградности его энергия устремляется внутрь, заставляя нас переосмысливать, как мы взаимодействуем с миром, своими идеями и даже с собственными внутренними ограничениями. Уран разрывает старые шаблоны, побуждая к изменениям, которые часто кажутся неожиданными или даже хаотичными.

Первая фаза ретроградности: 1 сентября 2024 - 30 января 2025

Период начинается в знаке Тельца, что акцентирует внимание на финансовой стабильности, ресурсах и материальном благополучии. Это ретроградное движение может вызвать переосмысление отношения к деньгам, собственности и накоплениям. В это время могут возникать неожиданные финансовые ситуации, которые потребуют быстрой адаптации и нестандартных подходов.

Рекомендации:

- Пересмотрите свой бюджет и подходы к финансовому планированию.

- Избегайте импульсивных покупок и рискованных инвестиций.

- Используйте этот период для анализа своих ценностей и определения того, что для вас действительно важно.

Вторая фаза ретроградности: 6 сентября 2025 - 4 февраля 2026

В это время Уран движется в знаке Близнецов, что активизирует интеллектуальную деятельность, общение и обмен информацией. Эта ретроградность может вызвать интерес к новым знаниям и технологиям, но также будет сопровождаться риском поспешных решений и дезориентации из-за чрезмерного количества информации.

Рекомендации:

- Сосредоточьтесь на глубоком изучении одной темы, вместо того чтобы "распыляться" на несколько дел одновременно.

- Будьте осторожны со словами, особенно во время важных переговоров или сделок.

- Уделите внимание развитию своих навыков, которые могут стать основой для дальнейшего прогресса.

Ретроградный Уран - это время, когда неожиданные изменения могут открыть новые возможности. Используйте этот период для освобождения от старых ограничений и смелого экспериментирования.

Нептун

Нептун символизирует духовность, мечты, творчество и интуицию. В ретроградном движении его влияние становится еще более внутренним, вызывая стремление к самопознанию, анализу своих внутренних страхов и работе с подсознанием. Однако Нептун также может приносить иллюзии, путаницу и склонность к самообману.

Ретроградный период: 4 июля - 10 декабря 2025 года

Этот период проходит в знаке Рыб, который является "родным" для Нептуна. Это усиливает его влияние, активируя стремление к духовному развитию, творческому самовыражению и гармонии. Однако усиливается и риск попасть в ловушку фантазий или чрезмерной эмоциональности.

Рекомендации:

- Используйте это время для медитации, практик осознанности и работы над своими внутренними блоками.

- Будьте осторожны с обещаниями, контрактами и другими важными документами - тщательно проверяйте все детали.

- Если возникает ощущение путаницы, обращайтесь к близким или профессиональным советникам, которые могут помочь прояснить ситуацию.

Ретроградный Нептун открывает двери к более глубокому пониманию себя и мира, но требует осторожности, чтобы не заблудиться в иллюзиях.

Плутон

Плутон является планетой трансформации, глубоких изменений и перерождения. В ретроградном движении он заставляет нас обращать внимание на то, что мы часто игнорируем: страхи, внутренние конфликты, незавершенные дела и токсичные связи. Это период, когда необходимо отпустить то, что больше не приносит пользы, и найти новый смысл в жизни.

Ретроградный период: 2 марта - 13 апреля 2025 года

Этот период проходит в знаке Водолея, что усиливает акцент на социальных связях, коллективных идеях и индивидуальной свободе. Могут возникать ситуации, которые заставят пересмотреть свое место в обществе и отношение к окружающим.

Рекомендации:

- Используйте это время для анализа своих отношений - как личных, так и профессиональных. Определите, какие из них являются токсичными и требуют завершения.

- Сконцентрируйтесь на долгосрочных целях, которые требуют глубокой трансформации в вашей жизни.

- Помните, что кризисные моменты этого периода являются необходимыми для дальнейшего роста и развития.

Ретроградный Плутон - это период очищения, который позволяет освободиться от всего лишнего и построить новые основы для будущего.

Марс

Марс - это планета действия, страсти и амбиций, которая стимулирует нас достигать целей, проявлять инициативу и защищать свои интересы. В ретроградном движении его энергия меняется, заставляя нас замедлиться, пересмотреть свои приоритеты и внимательно контролировать свои импульсы. В этот период могут возникать трудности, связанные с агрессией, напряжением в отношениях или даже физической усталостью.

Ретроградный период: 7 декабря 2024 - 24 февраля 2025

Этот ретроградный цикл Марса начался в знаке Льва, но большую часть времени Марс будет находиться в знаке Рака. Знак Рака, ориентированный на эмоции, семью и внутренний мир, накладывает свою энергию на динамичный Марс, что может создавать ощущение эмоциональной нестабильности или даже конфликтов в близком окружении.

Этот период будет особенно важным для работы над своим внутренним состоянием. Марс заставит обратить внимание на скрытые страхи, подавленные эмоции или незавершенные конфликты. Также в это время возникает риск действовать импульсивно или чрезмерно настойчиво, что может привести к конфликтам или переутомлению.

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