Что четверг сулит именно вам - читайте в материале.

Астрологи составили прогноз по картам Таро для всех знаков Зодиака на 17 ноября. Карта, выпавшая именно вам, даст совет, что делать в этот день.

Овен

Вам выпала карта Маг, свидетельствующая о том, что в четверг у вас появятся возможности для личностного и карьерного роста. Вы сможете открыть перед собой любую дверь.

Телец

В этот день вам стоит занимать нейтралитет в любых спорных вопросах. Не берите на себя роль судьи, иначе рискуете обзавестись врагами. А это вам совсем ни к чему.

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Близнецы

Завтра звезды будут на вашей стороне, что уже говорит о том, что вас ждет невероятный успех. Больше всего это касается вашего материального положения. Вы можете найти новый источник дохода.

Рак

Весь день вы будете "на коне". За что бы вы не взялись, все будет удаваться вам с легкостью. Также вы можете заручиться поддержкой единомышленников.

Лев

В четверг вы можете загореться какой-то идеей, но совсем скоро интерес к ней пропадет. Вы не доведете это дело до конца, даже если начнете. Поэтому не стройте себе иллюзий.

Дева

Завтра вы сможете преодолеть все свои страхи и сомнения. "Небесные светила" укажут вам правильный путь к славе и признанию. Вы будете очень довольны тем, что окружающие наконец по-достоинству вас оценят.

Весы

Вы сможете решить любой вопрос, только если будете действовать в команде. Не забывайте и о своих лидерских качествах. Также проявляйте лояльность по отношению к другим людям.

Скорпион

Вам выпала "романтическая" карта. Она говорит о том, что 17 ноября вас ждут романтические встречи, свидания, много любви и даже интим. Вечер обещает быть очень интересным.

Стрелец

Возможно, последнее время вас мучали какие-то страхи. Будьте более внимательны к ним, так как они могут быть вполне обоснованными. Не принимайте поспешных решений. В этот день вам стоит быть максимально осторожными.

Козерог

Козерогам выпала карта под названием "Шут". И она совсем не говорит о том, что вы будете кого-то развлекать. Завтра вам придется наконец встать и что-то сделать. Это карта обозначает человека, движущегося навстречу своим мечтам.

Водолей

Астрологи не рекомендуют вам закрывать глаза на неприемлемые для вас вещи. Если раньше вы могли спустить с рук плохой поступок, то завтра вам стоит все это фиксировать и обрубывать на корню попытки "подорвать" вас.

Рыбы

В этот день вы восстанете из пепла, как птица феникс. Карта, выпавшая вам, говорит о неком возрождении. Вы отпустите все обиды и откроете свое сердце для большого и светлого будущего.

Напомним, ранее астролог назвала города, которые вскоре будут полыхать в огне.

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