По словам Яны Эзотерички, Россия продолжит бомбить украинские города.

Астролог Яна Эзотеричка сделала прогноз для Украины на картах Таро и выяснила, что в ближайшую неделю ситуация в стране будет крайне сложной. Над многими городами нависла серьезная опасность.

Как передает Главред, в зоне риска оказались Черкассы, Светловодск, Днепр, Харьков, Винница, Сумы, Хмельницкий. По словам астролога, некоторых из этих городов и вовсе ждут смертельные удары.

"В Виннице могут быть хитрые планы оккупантов. Тут очень непростая военная энергия. Будет сложная ситуация в этом городе. В Суммах, к сожалению, могут быть разочарования и жестокие смерти. Стоит быть очень осторожным на этой неделе. В Хмельницком может быть какой-то удар по земле. Определенные опасения есть", - сказала астролог.

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Она также предсказала победы ВСУ в Харькове, однако прилеты вражеских ракет все же могут быть. Подобная ситуация и в Черкассах. На этот город выпала карта боя, что говорит об отбивании атак оккупантов.

Напомним, ранее астролог Яна Эзотеричка определила печальную судьбу Киева на ближайшее время.

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