Овнам стоит готовиться к печали и неприятным решениям.

В воскресенье, 20 ноября, Ракам повезет осознать свое всемогущество. А вот Стрельцам и Овнам придется готовиться к неприятностям. Гороскоп по картам Таро сулит некоторым знакам Зодиака невероятный успех, а некоторым повезет куда меньше.

Овен

Овнов ждет день печали. 20 ноября кто-то может разбить ваше сердце. Помимо этого карты Таро сулят Овнам неприятные решения. Вам стоит готовиться к серьезному разговору и потерям.

Телец

20 ноября Тельцам повезет в финансовом плане. Однако не стоит зацикливаться на богатстве, ведь это не самое главное в жизни.

Видео дня

Близнецы

Близнецов ждет успех. Вы получите повышение или сможете добиться невероятных результатов, благодаря которым начальство обязательно оценит ваши труды. Однако помните, что после взлета может быть падение.

Рак

Карты Таро сулят Ракам всемогущество. 20 ноября вы сможете сделать все, что захотите. Не бойтесь начинать что-то новое, в этот день все получится.

Лев

Львов 20 ноября ждет разочарование. Вы можете понять, что рядом с вами совсем не тот человек. Также в этот день Львы могут получить знак, который укажет на правильный путь и поможет решить проблемы.

Дева

Карты Таро пророчат Девам отличную возможность проявить лидерские качества. Не бойтесь привлечь к себе внимание, в этот день начальство будет к вам благосклонно.

Весы

Весам повезло. 20 ноября станет для них беззаботным днем, который можно посвятить отдыху. Не стоит пытаться вмешиваться в ситуации вокруг, оставайтесь молчаливым наблюдателем.

Скорпион

Скорпионам придется бороться с апатией. Вы поймете, что сильно устали от рутины. Проведите этот день, занимаясь чем-то новым.

Стрелец

Стрельцам выпала негативная карта, которая сулит адские испытания. В этот день вы столкнетесь с трудностями и даже можете осознать свою зависимость. Используйте негативный опыт для борьбы со своими проблемами и "профильтруйте" все свои привычки.

Козерог

20 ноября Козероги попадут в "водоворот" событий. Однако большая часть этих событий окажется позитивной. В этот день карты Таро советуют прислушиваться к своему сердцу.

Водолей

Водолеям невероятно повезет. В этот день их ждут победы и триумф. Не бойтесь идти вперед, обгоняя всех врагов. Оставьте позади проблемы и не прекращайте работать над достижением успеха.

Рыбы

20 ноября Рыб ждет приятный день в окружении друзей. Отдохните, пообщайтесь с близкими и наберитесь сил перед новой неделей. Карты Таро сулят Рыбам много счастья.

Напомним, ранее астрологи назвали три самых верных мужа по знаку Зодиака.

Вас также могут заинтересовать новости: