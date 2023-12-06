Среда будет неоднозначной для многих знаков.

Эзотерики составили гороскоп на 7 декабря 2023 года для всех знаков Зодиака. Что карты Таро сулят именно вам - читайте далее.

Овен

В этот день вы можете довериться новому человеку. Он вселит в вас веру во все самое хорошее и рядом с ним вы можете стать лучшей версией себя. Держитесь этого человека.

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Телец

Вы обретете спокойствие и умиротворение. Этот день принесет вам возможность насладиться пребыванием в приятной обстановке. Вечер посвятите своим близким.

Близнецы

Вас атакуют недоброжелатели. Однако у вас есть шансы выйти победителем. Старайтесь не отвечать агрессией на агрессию. Будьте хитрее и действуйте с умом.

Рак

Весь день вы будете в плохом настроении, а это значит, что у вас все будет валиться с рук. Более того, ваши мысли будут заняты совсем не тем, чем надо. Старайтесь не нагнетать.

Лев

Львам стоит избавиться от легкомысленности. Думайте о последствиях перед тем, как что-то сделать. Постоянно за вас решать ваши проблемы никто не будет.

Дева

Благодаря своей активной жизненной позиции и уму вы можете многого достичь. Не бойтесь идти вперед и узнавать что-то новое. Только так вы выйдете на вершину.

Весы

Перед вами будет тяжелый выбор. Чувства и ум будут противоречить друг другу. Поэтому вам стоит посоветоваться с близкими людьми. Не рубите с плеча.

Скорпион

В вашей жизни наступает кризис. "Черная полоса" будет недолгой, однако вы ощутите ее присутствие. Могут возникать ссоры, скандалы, даже драки. Старайтесь сдерживать негативные эмоции.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут по-настоящему влюбиться. Возможно, это будет новый человек в вашей жизни, а, возможно, тот, кого вы хорошо знаете. Чувства вспыхнут совсем неожиданно.

Козерог

Ваша жизнь наполниться тем, чем вы хотите. Наконец-то вы улучшите свое финансовое положение, найдете взаимопонимание со второй половинкой, получите процию новых впечатлений.

Водолей

Вы можете обрести успех и славу, если сделаете резкий рывок. Не стоит отчаиваться при малейшей неудачи. Они всего лишь значат то, что вы двигаетесь к своей мечте.

Рыбы

У вас может возникнуть конфликт с близким человеком. При этом именно таким путем вы сможете прийти к истине. Вы придете к согласию и наладите отношения.

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