Понедельник будет легким для многих знаков.

Эзотерики составили гороскоп на 5 февраля по картам Таро. Что в этот день ждет именно ваш знак Зодиака - читайте далее.

Овен

Гороскоп предвещает Овнам активный день. Вы будете заниматься рутинными делами. Можете подумать о том, чтобы начать ремонт дома. Привлеките к этому своих близких.

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Телец

Тельцы смогут решить все свои финансовые проблемы. Возможно, вы найдете новый источник дохода, который позволит вам создать более комфортные условия для жизни.

Близнецы

Близнецам захочется окунуться в свой духовный мир. В этом вам могут помочь йога, медитации или другие практики. Отыщите гармонию внутри себя.

Рак

Раки наконец-то смогут освободиться от обид прошлого. Звезды сулят новый этап в жизни, который станет более ярким, чем все то, что происходило с вами ранее.

Лев

Гороскоп предупреждает вас об опасности. Однако не стоит пугаться и давать заднюю. Проблемы не будут такими масштабными, что вы не сможете их решить. В итоге все будет хорошо.

Дева

Девам стоит задуматься об истинных ценностях. Сегодня деньги есть, а завтра их нет. Поэтому не нужно за них держаться. Лучше держитесь за человеческие качества.

Весы

Весы очистят свое окружение. С одной стороны вам нелегко будет принять решение о том, чтобы попрощаться с кем-то, а с другой - вы станете более свободными от негатива.

Скорпион

Вам выпала карта "Влюбленные", обозначающая, что в вашей жизни наступят перемены. На личном фронте вас ждут большие успехи. Вы можете закрутить бурный роман и даже пойти под венец.

Стрелец

Стрельцам стоит подумать над сменой имиджа. Возможно, вы давно хотели изменить прическу или стиль одежды. Все это благоприятно скажется на вашем самоощущении.

Козерог

Козерогов также ждут крутые перемены, которые сделают их жизнь намного ярче и круче. Не бойтесь принимать вызовы судьбы, потому что они сделают вас только сильнее.

Водолей

Для Водолеев карта "Паж Денариев" предвещает новые перспективы в финансовой сфере. Вам может поступить интересное предложение, от которого вы не сможете отказаться.

Рыбы

В этот день Рыбы будут много мечтать и думать о будущем. Постарайтесь начать реализовывать свои планы. Все они обернутся для вас внезапным успехом.

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