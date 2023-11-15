Попробуйте угадать, какая музыка воплощает дух Близнецов или Стрельцов.

Для каждого знака Зодиака подобрали свой жанр музыки. Читайте дальше, чтобы узнать свой жанр.

Овен - панк-рок

Как первенец знака Зодиака, Овен - ребенок с необузданной силой. Кардинальный огонь, Овен управляется Марсом, агрессивной планетой, которая заставляет начинать и доводить дело до конца. Панк-рок - это не столько звук, сколько первобытный пульс, а Овен - артерия, несущая его.

Телец - классика

Телец - это классическая музыка, она напоминает величественные сады, кипящую ярость, выраженную через утонченный звук и тугие струны смычка. Телец создан для того, чтобы выжить благодаря полному отказу подчиняться, уступать или идти на компромисс, а классическая музыка является одним из самых устойчивых источников звука в современной истории.

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Близнецы - джаз

Близнецами управляет Меркурий, планета общения и обмена, и, как напоминает нам легендарный джазмен Уинтон Марсалис: "Джазовая музыка - это сила настоящего. Там нет сценария. Это разговор. Эмоции дарят вам музыканты, которые за доли секунды принимают решения, чтобы выполнить то, что, по их мнению, требуется в данный момент".

Рак - кантри

Рак - знак Зодиака, который сильнее всех остальных привязан к прошлому, а музыка кантри - это жанр, который увековечивает, созерцает, возвышает и повторяет в трех аккордах истории минувших дней.

Лев - хип-хоп

Лев управляет пятым домом внутреннего ребенка, сферой удовольствий, игр, творчества и карнавалов. Так что, жанр, рожденный на вечеринке и предназначенный для превосходства на танцполе - полноценный рев Лео.

Дева - хэви-метал

Хэви-метал - это священный образ жизни Дев. Они не просто слушают металл, это своего рода их религия. Хэви-метал, в отличие от панк-рока, требует дисциплины. И Девы, с их требовательным характером и стремлением к правильной форме, очень дисциплинированы.

Весы - поп-музыка

Управляемые Венерой Весы занимаются приятными делами, которые трудно ненавидеть и которым легко "кивать". Весы - это поп-музыка, привлекательная для публики, слегка подрывная и специально красивая.

Скорпион - блюз

Скорпион управляет восьмым домом секса, смерти и трансформации, а блюз - это боль, меняющая форму на песню. Подобно фиксированным пороговым истокам Скорпиона, блюз звучит сладостью и страданием, могильной грязью и хлопающими дверями, напряжением пружин матраса, свистящим воем и настойчивым тоном выживания. Скорпион не против темноты и терпеть не может притворства.

Стрелец - музыкальный театр

Стрельцом управляет Юпитер, планета удачи и легкомыслия, делающая большие ставки. Кипучая природа изменчивого огня находит родственную душу и счастливый конец в комичных, ярких цветах и солнечных подпевках музыкального театра.

Козерог - рок-н-ролл

В Старших Арканах карта Таро, связанная со знаком Козерога, является Дьяволом, и, как и полагается, рок-н-ролл имеет прославленную историю как музыка дьявола и является саундтреком к свободной жизни.

Водолей - регги

Водолей - знак общности, активности и идеалов, а регги тесно связано с движением растафари. Музыка регги, будучи не только звуком, но и философией, коренится в растаевских принципах социальной справедливости и мистического сознания.

Рыбы - EDM

Рыбы живут ради измененного состояния, будь то прилив окситоцина из-за опрометчивого любовного романа, таблетка, которую они нашли в туалете на заправке, или астральная проекция. А EDM - это саундтрек к тому, как они теряются и находят себя.

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