В "белый список" попали Овен, Лев, Дева, Скорпион и Козерог.

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которым будет фартить буквально на каждом шагу. Сентябрь подарит им новые возможности, а удача будет сопутствовать весь месяц.

Овен

Звезды рекомендуют Овнам сделать все самые важные дела в первой половине месяца. Именно до 10 сентября удача будет на вашей стороне, что позволит вам значительно продвинуться.

Лев

Постарайтесь прислушиваться к своей интуиции. Она поможет вам принять правильное решение в любой ситуации. Также обратите внимание на всю информацию, которая будет вам поступать. Она сыграет вам на руку в будущем.

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Дева

Одинокие Девы смогут обрести свою любовь или наладить отношения с партнером, если последнее время у них что-то не ладилось. Постарайтесь отпустить прошлое и жить настоящим.

Скорпион

Вам удача улыбнется во второй половине месяце. Вы сможете отправиться в путешествие, которое навсегда останется в вашей памяти.

Козерог

Продолжайте жить в том ритме, в котором жили все это время. Судьба все сделает сама, и поверьте, эти изменения вам очень понравятся.

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Автор: Диана Могилевич