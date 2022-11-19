Рожденные под этими знаками люди смогут обрести счастье в любви.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых получат шанс встретить настоящую любовь или укрепить отношения со вторыми половинками на следующей неделе – в период с 21 до 27 ноября.

Речь идет о пяти знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди смогут обрести счастье в любви.

Знаки Зодиака, которые потеряют голову от любви очень скоро

Шанс получить приглашение на свидание или встретить приятного человека для романтического досуга будет у одиноких Тельцов в указанный период.

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Смело знакомиться в общественных местах астрологи советуют Близнецам. Большая вероятность, что новый поклонник будет именно тем, с кем удастся завязать крепкие отношения.

Удачными на любовном фронте на следующей неделе будут Львы. Особенно в этом преуспеют те, кто уже находится какое-то время в отношениях.

В указанный период множество приятных эмоций и хорошее настроение ожидает Весов. Это поможет им сблизиться со вторыми половинками или стать более открытыми на пути к новым отношениям.

Укрепить отношения с возлюбленными возможность появится у Стрельцов. Для этого достаточным будет подарить им свое внимание и заботу.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, у которых будет сложная неделя с 21 по 27 ноября.

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