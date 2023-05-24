Рассказываем, что делать, если в доме плохая энергетика и какие предметы могут быть тому виной.

Каждый человек, покупая или арендуя дом, хочет, чтобы это место стало не просто "коробкой" для сна, а и уютным пристанищем. К сожалению, иногда случаются казусы - люди находят в новой или уже обжитой квартире странные предметы. УНИАН выяснил, какие вещи в доме несут негатив и могут быть заколдованы на порчу.

Главные признаки плохой энергетики в квартире

Многие эзотерики рассказывают, как найти негативную вещь в доме. Для этого желательно сделать генеральную уборку - отодвинуть шкафы, диваны, столы и посмотреть, нет ли подозрительных предметов в тайных уголках жилища. Также рекомендуется заглянуть под плинтуса, дверные косяки и порог - там тоже можно обнаружить заговоренную вещицу.

Среди наиболее распространенных предметов, несущих в себе опасность, маги и колдуны выделяют:

Видео дня

Нитки - не просто кусочки, валяющиеся на полу, а те, что специально повешены на зеркала, шкафы, двери или куда-нибудь еще. Нитки в магии используются в качестве защиты от злых духов, и если вы их нашли, значит, кто-то до вас пытался очистить жилье.

- не просто кусочки, валяющиеся на полу, а те, что специально повешены на зеркала, шкафы, двери или куда-нибудь еще. Нитки в магии используются в качестве защиты от злых духов, и если вы их нашли, значит, кто-то до вас пытался очистить жилье. Нарисованные мелом кресты - зачастую, обнаруживаются на дверях и окнах, то есть, в местах "порталов" в потусторонний мир. Это тоже защитный ритуал, но подумайте сами - если с квартирой все хорошо, зачем такие методы?

- зачастую, обнаруживаются на дверях и окнах, то есть, в местах "порталов" в потусторонний мир. Это тоже защитный ритуал, но подумайте сами - если с квартирой все хорошо, зачем такие методы? Куски почвы и мусор - под порогом дома вы можете найти горсть земли, странные записки или иголки. На эти предметы часто делают заговоры, а потом подносят их к квартире человека.

- под порогом дома вы можете найти горсть земли, странные записки или иголки. На эти предметы часто делают заговоры, а потом подносят их к квартире человека. Насекомых - в теплое время года такая проблема отнюдь не нонсенс, однако всему есть предел. Если вы регулярно видите в доме тараканов, черных пауков, жалящих насекомых или мухоловок, то, скорее всего, это потусторонние сущности, пытающиеся вытянуть из вас энергию.

Кроме всего прочего, люди, дом которых стал целью злых духов, начинают себя плохо чувствовать. Постоянное желание лечь спать, резкая смена настроения, отсутствие вдохновения для работы или хобби, регулярные ссоры - признаки вампиризма. Темные сущности питаются вашей энергией и разрушают вашу семью.

Лайфхак, как избавиться от негативной энергии в доме

Если вы обнаружили какой-то из признаков порчи в квартире, не расстраивайтесь - ситуацию всегда можно исправить. Во-первых, любые подобные вещи лучше голыми руками не трогать, иначе порча точно перейдет на вас. Возьмите кусок плотной ткани, соберите в нее подозрительные предметы, отнесите подальше в лес, закопайте или сожгите, а потом быстро уйдите, не оборачиваясь.

Во-вторых, проведите несколько важных действий:

сотрите все символы и знаки, оставленные прежними хозяевами - вам не нужна чужая защита;

окропите дом святой водой по углам, читая "Отче наш";

откройте окна и двери на проветривание;

зажгите благовония и пройдитесь с горящей палочкой по жилищу, очищая его от незваных духов.

Постарайтесь сами не ссориться, не приглашать в дом незнакомых людей, не приносить никаких странных предметов. В целом - следите за атмосферой в квартире и регулярно проводите чистки с помощью святой воды и окуривания.

Вас также могут заинтересовать новости: