Рассказываем, какие народные гадания на суженого, любовь, деньги и судьбу считаются наиболее достоверными.

Гадания на Рождество на будущее - популярный способ узнать, как сложится личная жизнь, что будет с работой и какие в целом ждут события. Существует масса разных методов, но мы выбрали те, которые названы самыми достоверными - запишите себе и попробуйте сами.

Лучшие гадания в ночь на Рождество дома - варианты

Если вы не знаете, какие народные гадания на Рождество можно сделать самостоятельно без привлечения "специалистов", то мы предлагаем несколько способов узнать свою судьбу. Методы настолько легкие и безопасные, что справятся даже новички.

Гадания на Рождество с рюмками

Этот вариант один из самых простых - он позволяет быстро узнать, что ждет вас в будущем. Вам нужно взять несколько рюмок и листиков бумаги, равных количеству емкостей. На каждом листке написать вариант ответа, и попросить кого-то разместить записки под рюмками так, чтобы вы не знали, где что лежит.

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Дальше необходимо повернуться лицом к рюмкам, мысленно задать вопрос и интуитивно выбрать емкость, к которой вас "тянет" больше всего. Ответ, который вы прочитаете в записке, и будет предсказанием.

Правдивым этот метод называют потому, что вы руководствуетесь своим внутренним голосом и интуицией, а они не обманывают никогда.

Простые гадания на Рождество с игрушками

Такой метод подходит для тех, кто собирается наряжать новогоднюю елку или уже успел это сделать. Вам нужно мысленно задать вопрос, а потом достать наугад игрушку из коробки или снять ее с елки, не глядя. То, какая игрушка окажется в ваших руках, и будет интерпретацией будущих событий. Растолковать вы можете самостоятельно - если будете руководствоваться "шестым чувством", то информация придет сама.

Простые гадания на Рождество дома с календарем

Для этого гадания вам нужно взять обычный бумажный календарь, мысленно задать вопрос, в котором будет слово "когда" (к примеру, вас интересует, когда вы выйдете замуж, когда поменяете работу и так далее). После точной формулировки вопроса закройте глаза и укажите пальцем на дату в календаре. Откройте глаза и посмотрите, что вы выбрали - день или месяц, на который вы "попали" и станет примерной заветной точкой на вашем жизненном пути.

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