Астрологи предупреждают, что 10 и 11 декабря у некоторых знаков Зодиака могут быть серьезные проблемы и испытания. Что их ждет - читайте в материале.

Астрологи составили развернутый прогноз для всех знаков Зодиака на выходные. Они предупредили двоих представителей зодиакального мира о том, что у них будет плохое настроение и на них может навалиться "снежный ком" проблем.

Лев

Представители этого знака Зодиака будут решать амурные вопросы. Драмы будут связаны с недопониманием со своей второй половинкой. Возможно, Львы поставят под сомнение честность каких-то слов своего партнера. Это станет причиной крупной ссоры и слез. На выходных ситуация не выровняется - она будет заострена, из-за чего все будут переживать и пытаться найти выход.

Совет от звезд: важно руководствоваться не эмоциями, а здравым смыслом, оценивая факты.

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Водолей

Водолеи будут в настоящей депрессии из-за проблем с деньгами. Они могут переживать из-за нестабильной финансовой ситуации, из-за уменьшения заработной платы или из-за увольнения с работы. В преддверии новогодних праздников это станет настоящим ударом по бюджету семьи.

Грустные мысли будут преследовать Водолеев не только 10-11 декабря. Звезды говорят, что ситуация будет напряженной примерно до 21-22 числа этого месяца.

Совет от звезд: важно не стесняться просить помощи о близких. Стоит в такие моменты забывать о гордыне.

Напомним, три знака Зодиака ждут неприятности в течение декабря.

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