Речь идет об Овнах и Девах.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницам которых особенно не повезет на следующей неделе – в период с 12 до 18 сентября.

Речь идет об Овнах и Девах.

Овен

Девушки-Овны на следующей неделе столкнутся с повышенным риском конфликтов и ссор с окружающими, с раздражающим их недопониманием и сопротивлением. Все это, конечно же, вызовет у них бурю эмоций, которая вряд ли приведет к чему-то хорошему. К сожалению, расположение звезд не поспособствует сбавлению накала, даже наоборот только его распылит. Остается переждать.

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Дева

Непростая неделя ожидается у представительниц этого знака. Их будут одолевать негативные эмоции. Возникнет риск серьезного семейного конфликта или даже погружения в беспросветную депрессию. Астрологи рекомендуют действовать, чтобы постараться всего этого избежать. Девам нужно пытаться отгонять от себя дурные мысли активностями: заняться любимым делом, вспомнить, что такое утренняя пробежка или поход в спортзал.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых на днях рискуют загреметь в больницу.

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