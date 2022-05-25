Чем закончится война Украины с Россией и что ждет человечество в ближайшие годы - узнайте в материале УНИАН.

Мишель де Нострадам (более известный как Нострадамус) был знаменитым астрологом, алхимиком и предсказателем. Известно, что в 1555-м году он опубликовал книгу "Пророчества", где записаны 942 катрена (четверостишия), описывающие судьбу человечества до 3797 года. УНИАН расскажет о том, что из его предсказаний сбылось, а какие события нам еще предстоит пережить.

Ранее мы предлагали предсказания Ванги на 2022 год.

Уникальность катренов Мишеля де Нострадамуса

Исследователи его предсказаний утверждают, что в 1550 году алхимик начал издавать альманах "Столетия", пророчества в котором будут расписаны по месяцам на каждый год. Спустя 5 лет, в 1555 году, он издал первую часть этой книги, получившую название "Пророчества".

Катрены были написаны на четырех языках (греческий, старофранцузский, итальянский и латынь). Никаких точных дат, имен или названий стран - чтобы не провоцировать панику и хаос. Такой подход Нострадамуса позволил будущим поколениям толковать пророчества по своему усмотрению.

Таблица предсказаний Нострадамуса - прошлое

Люди, которые уделяют огромное количество времени трактовке четверостиший Нострадамуса, выделяют несколько сбывшихся пророчеств. В XXI веке можно говорить о них, как о трагичных свершившихся событиях.

Вторая мировая война и Адольф Гитлер

В Западной Европе в семье бедных людей родится ребенок. Он увлечет многих своими речами, а слава о нем дойдет до восточных земель. Свирепые голодные звери перейдут реки, а мир будет сражаться против Хистера.

В 1888 году в не особенно зажиточной семье действительно рождается мальчик. Спустя несколько лет, после Первой мировой войны, он становится лидером нацистской Германии, а еще позднее развязывает кровопролитную войну против СССР. Что такое "Хистер" исследователи до конца не понимают, возможно, это была ошибка предсказателя.

Хиросима и Нагасаки

Небесная стрела протянет крыло смерти - большое завоевание. Гордый народ будет сражен камнем, сброшенным с дерева. Слухи о чем-то чудовищном, созданном человеком, приведет к истреблению всего живого.

В конце 1945 года США сбрасывают атомные бомбы на японские города, вследствие чего умирает огромное количество людей. Историки полагают, что под камнем, сброшенным с дерева, провидец имел ввиду ядерные "грибы", которые появляются после взрыва бомбы.

Убийство Джона Кеннеди

На великого обрушатся несчастья с крыши. В этом обвинят невинного и убьют его.

Известно, что Джон Кеннеди был застрелен снайпером во время визита в Даллас. Снайпер стрелял с возвышенности, по некоторым данным - с крыши или верхнего этажа многоэтажного дома. В убийстве обвинили Харви Ли Освальда, который скончался в камере до суда.

Предсказания Нострадамуса на 2023 год и дальше

Современные историки находят в пророчествах алхимика сведения, которые можно адаптировать к нынешним реалиям. УНИАН приводит в пример четыре самых пугающих толкования.

Голод и бедствия

Никаких аббатов, монахов, послушников, которым нужно учиться. Мед будет стоить намного дороже, чем воск для свечей. Цена пшеницы станет настолько высока, что человек будет в ужасе. А его собратья готовы будут есть друг друга от отчаяния

Именно так описал Нострадамус события, которые сейчас уже не кажутся такими безумными. По данным ООН, из-за вторжения России в Украину продовольственный кризис затронул весь мир, а перспективы голода становятся весьма реальными.

Миграция населения

От крови и голода больше бед. Семь раз приближайся к морскому пляжу… Голод, город взят, плен.

Эксперты отмечают, что количество беженцев, приехавших в Европу из-за войны, превысило все возможные показатели предыдущих лет. Произошло это из-за регулярных обстрелов, оккупации и отсутствия условий для жизни у многих украинцев.

Падение астероида

Новый, стремительный и внезапный дождь. Он остановит две армии. Небесный камень, который принесет пожары, а море сделается каменистым. Будет много смертей на суше и на море.

Нострадамуса в этом предсказании поддерживала и Ванга, утверждая, что разрушающее небесное тело столкнется с Землей. Точная дата, конечно же, неизвестна, но последствия будут катастрофическими.

Взрыв в Средиземном море

Сорок лет не будет радуги… Сухая земля станет более иссушенной, и будут большие наводнения.

Алхимик видел, что в XXI веке люди сделают что-то, что изменит климат на Земле. Современные исследователи связывают это предсказание с применением ядерного оружия. Если это случится, будут не только человеческие потери, но и полное "обновление" жизни на планете.

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