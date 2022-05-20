Предсказания Ванги на 2022 год и перечень событий, которые уже произошли - в материале УНИАН.

Болгарская ясновидящая Ванга - одна из наиболее знаковых фигур на всем постсоветском пространстве. Предсказывать будущее она начала уже в юношестве, многие ее прогнозы сбываются и сейчас, а некоторые из них человечеству еще предстоит понять.

УНИАН расскажет, что говорила Ванга про Украину и видела ли она дату окончания войны.

Где жила Ванга и как получила свой дар - биография

Будущая предсказательница родилась 31 января 1911 года в Струмице (Республика Македония) в семье простых крестьян. Родители назвали девочку Вангелия, что означает "приносящая благую весть". Маленькая Ванга рано потеряла мать, отец ушел на фронт, а по возвращении сразу женился, но с мачехой у девочки отношения не сложились.

В 12 лет Ванга попала в песчаную бурю, а поднявшийся смерч унес ее на несколько километров от дома. Когда родители нашли Вангелию, глаза ее были плотно закрыты из-за обилия в них песка. Девочке нужна была операция, но сумма была слишком велика, поэтому через 4 года Ванга ослепла окончательно.

Вангу отдали в Дом слепых детей, который находился в Сербии. Там девочка получила хороший уход, научилась играть на фортепиано и рукодельничать, поэтому, вернувшись домой, самостоятельно делала все по хозяйству.

Впервые ее дар проявился в 1940-м году - именно тогда Вангелия начала расшифровывать сны, предсказывать судьбу односельчанам, лечить болезни, слышать голоса умерших и общаться с Богом. У Ванги был свой уникальный метод - она давала человеку кусочек рафинада, на котором нужно было поспать ночь, а затем принести ясновидящей, чтобы она рассказала о будущем.

В 1967 году ясновидящая поступила на гос.службу и стала получать зарплату за свои видения, и познакомилась со многими известными людьми того времени. Вангелия была очень религиозным человеком, всегда завещала молиться Христу и верить в добро. 11 августа 1996 года Ванга скончалась от онкологического заболевания.

Сбывшиеся предсказания Ванги

Историки и биографы знаменитой целительницы называют ряд достоверных пророчеств:

Пражская весна. В начале 1968 года Ванга говорила о "темных тучах" над Прагой. Прошло около полугода прежде, чем войска Варшавского договора вошли в город.

В начале 1968 года Ванга говорила о "темных тучах" над Прагой. Прошло около полугода прежде, чем войска Варшавского договора вошли в город. Гибель подлодки "Курск". Предсказательница сказала: "Курск поглотит вода", но тогда никто не понял, как целый город может уйти под воду. Когда это случилось с подводной лодкой, вопросов уже не было.

Предсказательница сказала: "Курск поглотит вода", но тогда никто не понял, как целый город может уйти под воду. Когда это случилось с подводной лодкой, вопросов уже не было. Перестройка и распад СССР. В 1980-м году Вангелия пророчила смерть последнего лидера государства, дестабилизацию и гибель режима. Спустя 5 лет, ее пророчество сбылось.

В 1980-м году Вангелия пророчила смерть последнего лидера государства, дестабилизацию и гибель режима. Спустя 5 лет, ее пророчество сбылось. Теракт башен-близнецов. Трагедию 11 сентября целительница назвала так: "Братья погибнут под ударами железных птиц" и, судя по тому, что случилось в 2001-м году, она не ошиблась.

Кроме вышеуказанных предсказаний, Ванга говорила о цифровизации, например: "Деньги исчезнут, и вместо них будут цифры". Ясновидящая сама не понимала, как это, но в 21-м веке мы можем это представить.

Были ли прогнозы окончания войны в Украине

Ванга никогда не называла точных дат, к тому же, трактовка слов ясновидящей меняется в зависимости от событий. К сожалению, передача ее слов напоминает "испорченный телефон", несмотря на множество сбывшихся предсказаний.

По одной из версий, Вангелия предрекла, что Украину ждут тяжелые времена, но все изменится, когда к власти придет женщина. Именно она превратит нашу страну в процветающее государство. По другой версии, она видела, что земля будет покрыта черной кровью, а война будет длиться семь лет, после чего миром будут править славяне.

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