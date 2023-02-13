Ситуация наладится, проблемы уйдут, появится осознание того, как правильно двигаться вперед.

Составлен гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 13 по 19 февраля. Звезды говорят, что у четырех знаков на этой неделе наконец решаться проблемы, которые долгое время не позволяли спокойно спать. Кто они - читайте в материале.

Овен

У них могли быть трудности технического характера. Например, ремонт в доме затянулся или случился какой-то форс-мажор, сломалась машина, соседи затопили, ногу сломал и тому подобное. На этой неделе проблема наконец будет устранена, и Овнам больше не придется тратить на ее решение много собственных ресурсов.

Близнецы

Успех и "белая" полоса у Близнецов будет связана с жилищными вопросами. Например, они переедут в более комфортные апартаменты, сделают ремонт, решат проблему с конфликтными соседями и тому подобное. Звезды говорят, что Близнецы смогут наконец успокоиться и обрести гармонию - то, что в жизни для них является едва ли не самым главным.

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Скорпион

Они смогут "закрыть" рабочие моменты: сдать отчеты, успешно завершить проекты, разрешить непонимания с коллегами и начальством, им выплатят финансовые задолженности, или в их пользу примут какое-то судебное решение. Удача и везение - то, чего давно не хватало Скорпионам.

Рыбы

Конфликты в личной жизни - это то, чем Рыбы жили последние несколько месяцев, если не больше. Сейчас им наконец удастся поговорить, все решить, сгладить "острые углы" или и вовсе убрать источник раздражения. Звезды советуют Рыбам быть осторожнее, но уточняют, что на этой неделе у них во всех сферах жизни будут только хорошие новости.

Напомним, март 2023 "озолотит" пять знаков Зодиака.

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