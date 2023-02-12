Весна - время обновления и начала. Нескольким знакам невероятно повезет начать новую жизнь с солидной суммой в кармане!

Астрологи составили финансовый гороскоп на март 2023 года. Они утверждают, что у Овнов, Близнецов, Весов, Стрельцов и Рыб будет отличная ситуация с доходами - будет столько, сколько нужно, и даже больше!

Овен

Овны получат ощутимую прибавку к зарплате, которая позволит покрыть все текущие бытовые потребности. Представители данного знака Зодиака даже смогут накопить "подушку безопасности" - сбережения, которые всегда будут под рукой.

Близнецы

Судя по натальной карте Близнецов, последние 5 месяцев они находились в денежной яме. В марте они постепенно начнут выходить из этого неблагоприятного периода. Способствовать этому будет успешное развитие личного дела.

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Весы

Весам решат помочь. Март говорит, что у представителей данного знака Зодиака появится меценат или даритель, который захочет помочь Весам решить финансовые неприятности. Денег будет достаточно не просто для обычных потребностей, но и для того, чтобы позволить себе роскошь.

Стрелец

Март подарит Стрельцам возможность не переживать о том, что сколько стоит. Стрельцы смогут позволить себе то, на что давно не решались. Главное - не жалеть денег на себя, ведь это не трата, а инвестиция. Звезды предупреждают Стрельцов о том, что будет риск потратить доход не очень правильно - стоит сдерживать себя при виде подозрительно низких цен и соблазнительных скидок.

Рыбы

Рыбам в марте судьба готовит серьезные испытания, однако в финансовом плане у них будет все хорошо. Они смогут порадовать себя приятными покупками, а также приобрести что-то для своей второй половинки.

Напомним, вторая половина февраля "озолотит" эти знаки Зодиака.

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