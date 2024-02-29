Читайте на УНИАН, почему в доме все бьется и о чем это может сигнализировать.

Для каждого человека дом - это надежное убежище от внешнего мира, его крепость. Однако как быть, когда внезапно безо всякой причины у вас начинает ломаться сантехника, электроника и прочие дорогостоящие предметы быта. Рассмотрим, что об этом говорят народные приметы.

Когда в доме все ломается - что это значит

У народной мудрости есть ответ на то, почему техника выходит из строя. Наши предки считали, что это может означать напряжение, конфликты или негативные энергии в семье. Некоторые люди могут рассматривать это как предупреждение о несчастьях или беде на пути.

Когда все ломается в доме, примета предупреждает, что у вас часто бывают завистливые сплетники, которые могут вам навредить. Это также может быть главной причиной, почему ломаются двери у вас дома.

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О случаях, когда ломается техника в доме, эзотерика имеет собственную версию. Так, это может быть связано с порчей, или же вы исчерпали свои запасы жизненной энергии.

Что значит, если в квартире постоянно ломается сантехника

Если в квартире постоянно ломается сантехника, это может сигнализировать о плохой энергетике в семье. А вот если течет кран, хотя вы точно его перекрывали, то у вас мог завестись домовой.

Конечно, когда что-то происходит впервые, все можно списать на случайность. Но если за короткий промежуток времени у вас уже второй потоп в квартире, эзотерика советует насторожиться. Трубы в доме могут разрушаться, если у вас дома обосновалась негативно заряженная, хаотичная и не нужная вам информация, которая способна "топить". Стоит сделать паузу, выдохнуть и расслабиться тем способом, который вы предпочитаете. Это может быть книжка, поход на массаж или прогулка.

Скрипят двери, перегорают лампочки или сломались часы - приметы

Если сломались часы - примета гласит, что нужно скорее выкинуть аксессуар или отнести их в ремонт. Некоторые считают, что это может быть предзнаменованием смерти. Однако другие эзотерики верят, что дело лишь в притягивании негативной энергетики в жизнь.

Когда перегорела лампочка - примета также лишена оптимизма. К сожалению, это предупреждение, что в дом скоро нагрянет беда. Это могут быть болезни или даже потеря кого-то близкого.

В то же время не стоит тревожиться, если скрипит дверь - примета, обещает, что это к скорому переезду, а такие перемены не всегда означают что-то плохое.

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