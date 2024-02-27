Узнайте, что нельзя делать при прощании с умершим, и на какие сигналы от вселенной нужно обращать внимание.

Похороны рано или поздно наступят в жизни каждого человека, но если умершему уже нет никакого дела до этой процессии, то родственникам и друзьям важно знать о некоторых вещах. УНИАН подскажет, что нельзя делать родственникам покойного на похоронах и на какие предметы обращать внимание.

Народные приметы про похороны

Существуют общие суеверия и приметы, о которых должен знать каждый человек, чтобы в момент прощания с усопшим не навлечь беду на себя и на свою семью. Запомните, что нельзя делать в день похорон родственника:

оставлять его в доме одного - вещи умершего приобретают мистическую силу, если их кто-то заберет, то может использовать в черной магии;

выносить из жилища его одежду или другие предметы;

класть в гроб фотографии других людей - они умрут вслед за покойником;

подметать и мыть полы, пока усопший в доме - можно "вымести" на кладбище всех живых;

идти впереди гроба, смотреть на похороны из окна - навлечете смерть;

переходить дорогу после траурной процессии - "притянете" болезнь;

нести гроб, если вы кровный родственник - душа "утянет" за собой.

Одна из самых распространенных примет - это дождь во время похорон. Если пошла небольшая морось, то в загробном мире душа обретет покой. Также есть суеверия насчет гроба - если во время похорон он упал, то родственники покойного будут расплачиваться за его грехи и поступки.

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Куда потратить деньги на похороны - приметы

Немногие люди знают, что делать с деньгами, которые дали на похороны - некоторые оставляют их себе, кладут в банк или относят в бюро ритуальных услуг. Если вам вручили такой конверт с деньгами, или вы нашли его в шкафу усопшего (старики, к примеру, часто копят на похороны), то потратить средства нужно исключительно на траурную процессию. То есть, с этих денег вы можете купить гроб, венки, оплатить услуги священника или рабочих - любые действия, связанные с похоронами, подойдут. Категорически запрещено оставлять купюры себе и распоряжаться ими по-другому.

Почему нельзя здороваться на похоронах

Существует примета, согласно которой, любые посторонние разговоры и звуки во время похорон могут навлечь злых духов. Именно поэтому придя на кладбище или в дом, где находится покойник, нужно поприветствовать присутствующих кивком головы - не более.

Почему нельзя трогать покойника в гробу

Эзотерики и священники объясняют, можно ли трогать покойника за руку и целовать в лоб, пока он находится в гробу. Эта привычка есть у многих людей, кто провожает своих родных в последний путь. Однако, согласно приметам, делать этого ни в коем случае нельзя. Во-первых, не стоит прикасаться к покойнику, потому что вы можете его потревожить, и душа не сразу отправится в загробный мир. Во-вторых, есть поверье - человек, который потрогал или поцеловал усопшего, может вскоре серьезно заболеть или даже умереть.

В чем нельзя ходить на похороны

Старинные народные приметы говорят, что траурная одежда обязательно должна быть в темных тонах. Это не всегда именно черный цвет - допускается темно-серый, темно-синий, темно-коричневый и другие оттенки. Главное - ваше одеяние не должно быть ярким, пёстрым, светлым или, тем более, сиять пайетками, камнями и стразами. Также стоит отказаться от слишком короткой юбки, шорт, вызывающего декольте и спортивного костюма.

Кому нельзя бросать землю в могилу

Приметы про похороны, связанные с прощанием, предполагают, что после того как гроб опустят в могилу, присутствующие должны по очереди бросить горсть кладбищенской земли. Наши предки верили, что делается это для того чтобы призрак усопшего не преследовал живых, сейчас эта примета - просто дань уважения.

Сначала это делают родственники, потом жены\мужья, затем близкие друзья и только в последнюю очередь - все остальные. Категорически запрещено выполнять ритуал людям, которые делают это механически по принципу "так надо". Обязательно необходимо верить в традиции и почитать их, а также трепетно относиться к покойнику.

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