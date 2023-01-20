Карты Таро советуют Тельцам следить за своими словами.

В субботу, 21 января, Овны рискуют потерпеть фиаско по всем фронтам. А вот Весам стоит ждать хорошей прибыли, судьба щедро их одарит. Что ждет в этот день другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Силы покинут Овнов, их ждет тотальный провал. Отложите важные дела и возьмите выходной, постарайтесь не принимать никаких решений. Бессилие вскоре отступит, однако этот непростой период лучше переждать в одиночестве.

Телец

Карты Таро советуют Тельцам следить за своими словами и не наговорить лишнего. Вас ждет небольшая встряска, будьте готовы к проблемам.

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Близнецы

21 января Близнецы будут наслаждаться комфортом и смогут расслабиться. Однако не стоит тратить все время на отдых, этот день хорош и для новых свершений.

Рак

У Раков откроется дар провидца. Вы сможете понять, правильно ли поступаете. Помимо этого, Раки могут получить важный намек от судьбы.

Лев

Карты Таро советуют Львам проявить ответственность. Это касается не только работы, но и личной жизни. Делайте лишь то, что не принесет вам вреда.

Дева

В субботу Девам можно отдохнуть от всех проблем, которые навалились на них в последние дни. Полоса неудач заканчивается, все наладится.

Весы

Денежный ураган закружит Весов и щедро их одарит. Вы получите прибыль, можете заключить удачную сделку или кто-то из родственников ошарашит вас щедрым подарком.

Скорпион

Карты Таро советуют Скорпионам отказаться от поспешных выводов. Не все лежит на поверхности, пришло время копнуть глубже и лучше разобраться в ситуации.

Стрелец

Стрельцы полны страсти, но это может сыграть с ними злую шутку. Вы можете испугать собеседника проявлением эмоций, выдохните и постарайтесь замедлиться.

Козерог

21 января Козерогам стоит запастись терпением. Вы близки к успеху, но можете разочароваться, если слишком поторопитесь.

Водолей

В жизни Водолеев начнутся приключения. Смело соглашайтесь на авантюры и риски. Все получится.

Рыбы

Карты Таро пророчат Рыбам интересный день. Вы твердо стоите на ногах и готовы к новым взлетам, однако не стоит забывать о своей второй половинке.

Ранее астрологи предупредили, что три знака Зодиака вскоре столкнутся с предательством.

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