Весы получат возможность отдохнуть и заняться своей личной жизнью.

Суббота, 26 ноября, принесет Львам немало проблем, а Тельцам придется побороть собственную трусость. Кого ждет успех, а кому придется столкнуться с мучениями - читайте в гороскопе по картам Таро.

Овен

Суббота будет для Овнов очень насыщенной. Вас ждут приключения и радостные события. Однако будьте внимательны и не пропустите важные знаки судьбы, которые получите в этот день.

Телец

Тельцам выпал шанс воплотить в жизнь давнюю мечту. Не бойтесь проявить смелость, боритесь с трусостью и сделайте то, что хотели.

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Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам важный день. Вам придется проститься с прошлым, это поможет уверенно двигаться вперед и не зацикливаться на старых обидах. Откажитесь от лжи и не бойтесь просить совет у близкого друга.

Рак

26 ноября Ракам придется столкнуться с жестокой реальностью. Однако не стоит пугаться, ведь вам попросту будет нужно принять случившееся и не бежать от правды.

Лев

Львов ждет день неприятностей, неудач и мучений. В этот день вы будете настолько эмоциональны, что сможете устроить скандал из-за любой мелочи. Постарайтесь не совершать поступки, о которых вы потом будете жалеть. И верьте в чудо, судьба готовит вам сюрприз.

Дева

Карты Таро советуют Девам готовиться к отголоскам прошлого. Вы пытались оставить все невзгоды позади, однако есть нерешенные вопросы, с которыми пришло время разобраться.

Весы

Весы получат возможность провести этот день, наслаждаясь отдыхом. Помимо этого, 26 ноября вы сможете заняться своей личной жизнью. Карты Таро советуют Весам задуматься о создании семьи.

Скорпион

В субботу Скорпионам стоит проявить мудрость. Вас попытаются одолеть враги, однако хитрость и трезвый рассудок помогут вам справиться со всеми недоброжелателями.

Стрелец

Карты Таро советуют Стрельцам найти возможность улучшить свое финансовое положение. Не покупайте дорогую технику, подыщите подработку и начните экономить. Проявите смекалку и вы сумеете решить все проблемы.

Козерог

Козерогам стоит уделить время своим родственникам. Вы забыли о том, что они играют большую роль в вашей жизни. Не будьте холодны к близким, иначе все закончится скандалом.

Водолей

Карты Таро сулят Водолеям важный день. Вы можете получить звонок или сообщение, которое поможет улучшить благосостояние. Не игнорируйте информацию.

Рыбы

Рыбам придется принимать важное решение. Не бойтесь перемен и слушайте свое сердце. А вечером карты Таро советуют Рыбам найти время для отдыха.

Напомним, ранее астрологи предупредили, что представительницы двух знаков Зодиака рискуют испортить жизнь на следующей неделе.

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