Женщины, рожденные под этими знаками, могут столкнуться с неприятностями.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых рискуют испортить себе жизнь на следующей неделе – в период с 28 ноября до 4 декабря.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Женщины, рожденные под этими знаками, могут столкнуться с неприятностями.

Женщинам этих знаков Зодиака не повезет на следующей неделе

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Доверчивые женщины-Тельцы могут угодить в неприятную ситуацию. Представительницам этого знака советуют ни в коем случае не рассказывать никому о своих планах. Эти дни лучше всего провести в тишине и спокойствии или же в компании с любящими и близкими людьми. Главное – не провоцировать конфликты, избегать ссор.

Неудачная неделя предстоит у женщин-Водолеев. На них могут свалиться новые проблемы на работе. Также у них повысится риск стать жертвой обмана. Астрологи советуют тщательно проверять информацию и не доверять сомнительным людям с их предложениями. Чтобы не нарваться на еще большие неприятности и не испортить себе карму, реагировать на ожидаемые неудачи стоит без лишних эмоций.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых получат шанс изменить свою жизнь к лучшему на следующей неделе.

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