Эзотерики составили гороскоп на 20 февраля по картам Таро. Детальный прогноз именно для вашего знака Зодиака - узнайте в материале.
Овен
Вы можете столкнуться с предателями. Проверьте свое окружение, потому что среди ваших знакомых есть люди, которые готовятся вставить вам нож в спину.
Телец
Могут возникать неприятные ситуации в отношениях с людьми. Вы будете бороться за свое мнение и будете отстаивать свои границы. Однако будьте осторожны в высказываниях, чтобы не усугубить ситуацию.
Близнецы
Ваше подсознание будет давать вам сигналы. Очень важно, чтобы вы вовремя их распознали и обратили на них внимание. Тогда в вашей жизни все будет хорошо.
Рак
Над вами сгущаются тучи. Это значит, что в вашей жизни наступает сложный период, который принесет проблемы и разочарование. Держитесь крепче за своих близких, они станут для вас поддержкой.
Лев
Львы могут расстраиваться из-за мелочей. Не позволяйте меланхолии испортить ваше настроение, потому что рискуете погрузнуть в неприятных мыслях.
Дева
Перед вами откроются новые перспективы, которые принесут вам прибыль и радость от того, что вы смогли добиться желаемого. Работайте над собой, тогда все будет хорошо.
Весы
Весы обладают невероятной чертой характера - они умеют вдохновлять людей. Благодаря этому у вас много друзей, которые вас очень ценят и любят. Уделите им время.
Скорпион
Астрологи советуют вам не спешить жить. Проживайте каждое мгновение с радостью и благодарностью. Тогда судьба пошлет вам больше счастливых моментов.
Стрелец
Стрельцы могут узнать какую-то неприятную новость, которая может спровоцировать у них слезы. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу. Возможно так вам удастся оставаться на оптимистической волне.
Козерог
Козероги всегда ставят перед собой высокие цели. Это помогает им развиваться и добиваться большего. Не сворачивайте со своего пути. Впереди вас ждет истинная слава.
Водолей
Водолеи могли потерять себя. Подумайте о своем истинном предназначении и цели в жизни. Так вам удастся найти правильный путь, который приведет вас к мечте.
Рыбы
Вы можете испытать чувство любви. С одной стороны это очень приятно, а с другой - может вас пугать. Разберитесь со своими мыслями. Тогда вам удастся построить счастливые отношения.